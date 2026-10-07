¿Cuándo son los cuartos de FINAL de la Copa Colombia? DIMAYOR confirmó fecha y hora de partidos

La Copa Colombia se prepara para vivir las eliminatorias más emocionantes en su recta final hacia el título. Varios equipos del balompié nacional se mantienen en carrera y sueñan con lograr este trofeo para sus aficionados.

Grandes encuentros se han vivido durante esta edición, y como resultado se han empezado a perfilar los cuartos de final para este torneo que coronará a un nuevo campeón próximamente.

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De hecho, varias de las llaves ya están definidas, y la Dimayor reveló los días en los que se jugarán. Si no quiere perderse ni un detalle, aquí le contamos lo que debe saber.

¿Cuándo son los cuartos de FINAL de la Copa Colombia?

Los octavos de final de la Copa Colombia se vivieron por todo lo alto. Varios equipos demostraron su ambición por ganar este trofeo, y de hecho, hubo ciertas sorpresas inesperadas.

Una de ellas fue la eliminación de Millonarios a mano del Barranquilla FC. El equipo de la capital cayó derrotado en una tanda de penales emocionante.

Este partido selló la clasificación para el equipo de la costa, y también definió las llaves para los cuartos de final de este torneo, con 6 clubes que ya conocen cual será su próximo rival para la continuidad de la Copa Colombia.

Los partidos definidos para dicha fase son los siguientes:

Inter de Bogotá vs Llaneros

Barranquilla FC vs América de Cali

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Aun queda una cuarta llave por definirse, en la que Once Caldas espera al ganador entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, quienes chocarán el próximo 11 de octubre.

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En cuanto a lo que se refiere a fechas y horarios de estos partidos, lo definido por la Dimayor establece el siguiente cronograma:

Inter de Bogotá vs Llaneros – 15 de octubre – 6:00 p.m.

Barranquilla FC vs América de Cali – 21 de octubre – horario por definir

Atlético Nacional vs Independiente Medellín – 14 de octubre – 8:30 p.m.

Sin lugar a dudas, estos serán encuentros se vivirán por todo lo alto, con fanáticos y equipos que soñarán con llevarse el máximo premio de este campeonato.

Por ahora se desconoce cuando se dará con exactitud la final de este torneo. Sin embargo, se espera que el encuentro definitorio tenga lugar a inicios del mes de diciembre.