Hulu llega a Latinoamérica y reemplaza a Star en Disney+: ¿Cuáles son los cambios en la aplicación?

La plataforma de ‘streaming’ de Disney+ presentó grandes novedades en su aplicación el pasado 8 de octubre. Esta reconocida aplicación reveló la llegada de Hulu a su servicio, como reemplazo de Star.

Varios fanáticos se emocionaron por esto, pero, a su vez, han sentido grandes dudas respecto a los cambios que implica esta novedad.

Por ello, aquí les contamos cada uno de los detalles de este cambio, para despejar lo sucedido en la plataforma de streaming.

Hulu llega a Disney+

Disney+ es una de las grandes plataformas de ‘streaming’ de los últimos años. Este servicio ha ganado gran cantidad de popularidad, especialmente como alternativa a otros servicios como Netflix o HBO.

Gracias al amplio catálogo que posee esta aplicación, miles de fanáticos disfrutan de series, películas, documentales e incluso deportes.

Sin embargo, algunos empezaron a temer por sus contenidos y las diferentes producciones que disfrutan, especialmente con el peligro de que dejaran de estar disponibles.

Aun así, brindaron claridad respecto a esto a través de su portal oficial, en lo que fue el gran anuncio de Hulu.

Según expresó Disney+, Hulu reemplazará la sección de Star. Esta experiencia será completa para cada uno de los amantes del ‘streaming’, y se unirá por supuesto a lo ya disponible, como Disney, Pixar, Marvel y más.

Disney reveló que cada uno de los contenidos seguirán disponibles. Sin embargo, llegarán estrenos importantes.

Algunos de ellos son: ‘Todo Vale’, ‘Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh’, ‘The Kardashians’, y ‘Grey’s Anatomy’ en su temporada número 21.

Sin lugar a dudas, este es un importante avance en el crecimiento de esta app, y por supuesto de las plataformas de ‘streaming’ en Latinoamérica.

Los precios de la suscripción

En caso de que quiera disfrutar de esta plataforma, y de cada uno de los contenidos de ‘streaming’, les contamos que es sumamente sencillo.

Para ello, solo debe contar con una suscripción, con la cual podrá acceder a grandes entretenimientos, tanto en series, como en deportes y más.

Si aun no tiene una, les contamos que los precios son los siguientes:

– Estándar con anuncios – $24.900

– Estándar – $36.900

– Premium – $49.900

Cada uno de los detalles de estas suscripciones pueden ser verificados a través de la página oficial de Disney+.