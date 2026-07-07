Dibu Martínez: ¿Por qué le dicen así al arquero de Argentina? La historia original del apodo

Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha sido, sin dudas, una de las grandes figuras de la selección Argentina en los últimos años. Este arquero ha salvado a su combinado en varias ocasiones, sobre todo en etapas definitivas.

Este guadamenta ha destacado en cada uno de los escenarios en los que se ha hecho presente, y confía en poder repetirlo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Aunque este es un arquero sumamente reconocido, hay algunas particularidades que son desconocidas por los hicnhas. De hecho, una de ellas es su apodo, y aquí le contamos el origen de este curioso sobrenombre.

Dibu Martínez: ¿Por qué le dicen así al arquero de Argentina?

El brillo de Emiliano Martínez ha quedado demostrado en una cantidad importante de partidos. Tanto en penales, como en los 90 minutos, este arquero ha sido capaz de lograr atajadas impresionantes.

Muchas de ellas han encantado el público, y han sumado a la cantidad de seguidores que este guardameta tiene en los estadios y en redes sociales.

Su nombre real es Damián Emiliano Martínez Romero, pero, es mejor conocido como ‘Dibu’. Aunque todos los hinchas del deporte lo llaman así, muchos desconocen el origen de este apodo.

Esto proviene de cuando el arquero era apenas un juvenil. ‘Dibu’ hizo sus inferiores en Independiente de Avellaneda, y sus compañeros de dicho plantel empezaron a llamarlo de esta manera.

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Ese nombre es proveniente del protagonista de la caricatura ‘Mi Familia es un Dibujo’, con el que Martínez habría tenido gran parecido físico en su infancia.

Lo demás fue historia pura del fútbol. El arquero mantuvo este apodo hasta la actualidad, y de hecho, se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la selección de Argentina con el sobrenombre de ‘Dibu’.

Actualmente, Martínez milita como guardameta del Aston Villa. Del mismo modo, es el arquero titular de Argentina, equipo con el que sueña logra un nuevo campeonato, luego de haber vencido la Copa Mundial de la FIFA 2022, y la Copa América 2024.