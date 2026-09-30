¿Se acaba la era Scaloni? El técnico de Argentina pone en duda su continuidad tras el Mundial 2026

El futuro de Lionel Scaloni con la Selección Argentina todavía está en veremos. El entrenador, que lleva desde 2018 al frente de la Albiceleste, comenzó a conversar con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre una posible renovación, pero por ahora no hay acuerdo y las charlas apenas empiezan.

Después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España en Nueva York, Scaloni prefirió tomarse un tiempo antes de decidir qué hará con su futuro. Su contrato termina en diciembre de 2026 y ahora ambas partes retomaron el diálogo.

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“Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo”, contó el entrenador durante una conferencia en Ezeiza, antes del amistoso contra Bolivia.

El técnico también dejó claro que todavía falta bastante camino para saber si continuará. “La predisposición está de las dos partes pero recién empezamos a hablar”, agregó.

Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de dos Copas América, tiene sobre la mesa varios asuntos antes de tomar una decisión. El salario y, sobre todo, el proyecto deportivo que tendrá la selección después del Mundial son algunos de los puntos que forman parte de la conversación.

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Argentina empieza a pensar en una nueva etapa sin Messi

La situación de Scaloni coincide con otro cambio enorme para la Albiceleste: la despedida de Lionel Messi. El capitán anunció su salida de la selección y tendrá un partido especial frente a Benín, el 6 de octubre, en el estadio Monumental.

Antes de ese encuentro, Argentina enfrentará a Bolivia el 3 de octubre y luego recibirá a Burkina Faso. “Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Si quiere venir a jugar el 3, puede”, explicó Scaloni.

El entrenador también habló sobre lo que ocurrirá con la camiseta número 10 después de Messi. “Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”, dijo.

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Mientras define su propia continuidad, el técnico también empieza a probar jugadores que podrían tener más protagonismo en la nueva etapa. La idea, según explicó, es aprovechar los próximos amistosos para ensayar variantes tanto en ataque como en defensa, sin cambiar la identidad que construyó durante estos años. Por ahora, Scaloni no contempla escuchar ofertas de otros equipos mientras siga ligado a Argentina. A