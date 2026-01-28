Deportivo Pasto vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO el partido del ‘embajador’

Deportivo Pasto vs Millonarios será uno de los partidos de mayor atención en el Fútbol Profesional Colombiano este 28 de enero. El equipo capitalino buscará 3 puntos clave para la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.

Luego de 2 caídas frente a Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, el equipo ‘embajador’ confía en poder recuperarse para acercarse a la parte alta de la clasificación.

Del mismo modo, este partido también contará con la posibilidad de ser el nuevo debut de Radamel Falcao con el equipo de la capital. Por ello, y para que no se lo pierda, aquí les tenemos todos los detalles de este encuentro.

Así llegan ambos equipos

Millonarios ha tenido un comienzo de semestre complejo. El equipo de la capital ha perdido su 2 primeros encuentros en la Liga BetPlay 2026-I, ante dos rivales que representaron grandes obstáculos.

El primero de ellos fue el Atlético Bucaramanga, ante quien perdió por un marcador de 2-1 en condición de visitante. Luego de esto, ‘Millos’ buscó imponerse en casa al Junior de Barranquilla.

No obstante, esto no pudo ser, ya que cayó con la misma diferencia en el marcador. En contraste, Deportivo Pasto ha comenzado con gran paso por el campeonato local, ya que no ha recibido ninguna derrota.

Frente a este panorama, la tabla de clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- América de Cali – 6 puntos

3- Deportivo Pasto – 6 puntos

4- Llaneros – 5 puntos

5- Atlético Bucaramanga – 5 puntos

6- Fortaleza – 5 puntos

7- Once Caldas – 4 puntos

8- Atlético Nacional – 3 puntos

9- Deportivo Cali – 3 puntos

10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11- Junior de Barranquilla – 3 puntos

12- Inter de Bogotá – 3 puntos

13- Independiente Santa Fe – 3 puntos

14- Rionegro Águilas – 1 punto

15- Cúcuta Deportivo – 1 punto

16- Deportivo Pereira – 1 punto

17- Independiente Medellín – 1 punto

18- Millonarios – 0 puntos

19- Alianza – 0 puntos

20- Boyacá Chicó – 0 puntos

Hora y dónde ver el Deportivo Pasto vs Millonarios

Si desea ver este partido, podrá hacerlo este 28 de enero, a partir de las 8:30 p.m. cuando se lleve a cabo el puntapié inicial.

Podrá sintonizar este encuentro a través de la señal oficial de WinSports+.