‘Hysteria’, el álbum que salvó a Def Leppard del olvido

En 1987, Def Leppard lanzó su cuarto álbum de estudio, ‘Hysteria’, un disco que en su desarrollo llevaría a la banda a límites que jamás habían experimentado y que también les enseñó que no existía un imposible.

Mire también: 3 bandas de rock que han logrado Récord Guinness: una es de metal y sonó para volver a Colombia

Los ingleses de Def Leppard habían surgido en Sheffield, publicaron su primer disco ‘On through the Nigh’ en 1980. Ese álbum fue un buen inicio de carrera, la banda inquieta, llena de energía y con hambre de rock n’ roll, decidió rápidamente trabajar en una nueva producción que fue ‘High and Dry’ y que vio la luz a poco menos de año y medio de ‘On Through the Night’, que alcanzó a entrar en el top 40 de ventas en EEUU en el puesto N.38.

Def Leppard venía de la nueva onda del metal británico, que fue un movimiento musical que abarcó una cantidad enorme de bandas y tendencias. Por un lado, se representaba con sonidos más extremos y estridentes y por el otro con unos más melódicos e incluso cercanos al hard rock, como Iron Maiden, Rainbox, Saxon, Diamond Head y varios más con distintos niveles de éxito.



Para ‘Pyromania’, que fue el tercer disco de Def Leppard, la banda sumó a su alineación a un guitarrista llamado Phil Collen, quien entra a reemplazar a Pete Willis, sacado de la banda por problemas con el alcohol. Además de este cambio, la banda decidió probar algo diferente con su música, tomando el sonido de los primeros discos, pero buscando un estilo que les diera visibilidad en el mainstream. Al fin y al cabo era 1983 y teníamos un montón de bandas y artistas probando cosas diferentes como David Bowie con ‘Let´s Dance’, The Police con ‘Synchronicity’, U2 había lanzado ‘War’, Quiet Riot tenía en el mercado el ‘Metal Health’ y Billy Idol su ‘Rebel Yell”.

Lea también: Rick Allen, de Def Leppard, recibió fuerte golpiza cuando iba entrando a un hotel

En búsqueda del éxito

‘Pyromania’, recordado por canciones como ‘Photograph’, ‘Foolin’, y ‘Rock of Ages’, llegó a la posición N.2 en EE.UU. y fue superado por Michael Jackson y su álbum ‘Thriller’.



Tras este éxito, Def Leppard decidió empezar a trabajar en el que sería su nuevo disco rápidamente, de la mano de Mutt Lange, con quien habían ya trabajado en sus dos discos anteriores. Sin embargo, Lange en un momento le dijo a la banda que no podía continuar por agotamiento, así que decidieron continuar de la mano del ingeniero Neil Dorfsman y el productor Jim Steinman.

Para esta época, Steinman ya había construido éxitos como ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘Making Love out of Nothing at All’ de Air Supply. Sin embargo, la banda y Steinman no funcionaron bien y el ingeniero Neil Dorfsman ya estaba comprometido con los Dire Straits, quienes estaban trabajando en el álbum que conocimos como ‘Brothers in Arms’, por lo que Def Leppard debió asumir las labores de producción, algo que no ayudaba con el ritmo de trabajo necesario, ni con el presupuesto.

Fue en este drama entre ingenieros, banda y productores que llegamos al 31 de diciembre de 1984, el día en que Rick Allen baterista de Def Leppard, manejando su corvette tratando de pasar un Alfa Romeo, perdió el control, chocó contra una pared y perdió su brazo izquierdo.



La historia completa del accidente incluye la llegada pronta al sitio de la colisión de una enfermera llamada Doreen Billington, quien vivía cerca y pudo atender las heridas de Rick y de su novia, quien iba en el carro. Además, también llegó otra persona que encontró el brazo de Rick y lo puso en un cubo con hielo mientras llegaba una ambulancia, en la clínica el brazo se le pudo volver a poner a Rick, pero debido a una infección se lo amputaron.

Aquí hay una historia especial, Mutt Lange va al hospital a visitar a Rick Allen para ver cómo estaba su amigo, allí le dijo que podría seguir siendo el baterista de la banda, pero de una forma diferente. Tras esa conversación, Rick entendió que lo mejor que podía ser era único, no compararse con su yo anterior, ni con otros bateristas y entender eso, que debería ser diferente.

Puede leer: Phil Collen, guitarrista de Def Leppard, recordó su paso por Colombia hace más de 20 años

El regreso de la gloria

En un momento, no sabemos si fue tras la conversación con Rick o qué, pero Mutt lange volvió a sumarse como productor, “You know what? Fuck it, let’s do it”, dijo Mutt. Ahí es cuando las cosas realmente empezaron a andar, tres productores y millones de dólares gastados, pero la banda sentía que finalmente avanzaba en el disco.



En cuanto a Rick, se las arregló para estar en la batería tres meses después del accidente, incluso la banda se tomó una pausa de la grabación de ‘Hysteria’ para tocar en el Monsters of rock de Derbyshire, Reino Unido, el 16 de agosto de 1986, este fue el primer gran show de Allen tras su accidente.



‘Hysteria’ siguió un proceso natural, intenso y de mucha disciplina, de tomas, ajustes y correcciones. Dice la leyenda que al inicio de todo, Lange dijo: “Todo el mundo está copiando ‘Pyromania’, no debemos hacer ‘Pyromania 2’, nosotros debemos hacer la versión Rock de ‘Thriller’ que haga el cambio”.

Con esto último se refería a que fuese un disco que estuviera en los listados rock y los listados pop, que entre sus canciones como ‘Hysteria’, ‘Rocket’, ‘Pour Some Sugar on Me’, hubiera lanzamientos que se pudieran enfocar en estaciones pop y lo lograron, pero no fue tan fácil. Cuando llega el tan esperado lanzamiento de ‘Hysteria’ no fue un éxito inmediato, no conquistó los listados, sus canciones no enamoraron y nadie entendía realmente porque ni ‘Woman’, ni ‘Animal’ habían despegado, el equipo de promoción prefería no decirle a la banda y salirles con cosas como “estamos construyendo todo canción a canción para llegar ahí”, hasta que lo lograron.



Un dato curioso aquí es que dice la leyenda que las strippers estaban pidiendo ‘Pour Some Sugar on Me’ en las radios locales y eso ayudó a que la canción despegara, como ya sabemos, en efecto se convirtió en un hit enorme para Def Leppard.

Hysteria llegó a tener siete sencillos que les fue así (no en orden cronológico):



‘Love bites’ fue N.1

‘Pour some sugar on me’ fue N.2

‘Armaggedon it’ fue N.3

‘Hysteria’ fue N.10

‘Rocket’ fue N.12

‘Animal’ fue N.19

‘Woman’ N.80

El último de esos sencillos se lanzó en 1989, casi dos años después del lanzamiento del caótico ‘Hysteria’ que fue N.1 la semana del 23 de Julio de 1988, donde compartió el top 5 con ‘OU812’ de Van Halen. La banda sonora de ‘Dirty Dancing’, ‘Appetite for Destruction’ de los Guns N’ Roses y ‘Faith’ de George Michales.



El resto, es ‘Hysteria’…