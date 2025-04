Cuando la magia de Steve Clark dejó a Def Leppard: editorial Juan Kiss

Después de dos álbumes absolutamente exitosos, tanto en ventas como en crítica y aceptación de los fans y no fans, Def Leppard se enfrentaba a un momento difícil, construir y grabar el siguiente disco.

Este fenómeno del “siguiente álbum” es muy común y recurrente en el mundo de la música, no es solo un tema del rock n’ roll, y ¿saben qué? Tampoco es exclusivo de la música, veamos varios ejemplos. Este fenómeno les pasa a escritores, directores de cine, actores y hasta a los políticos, pero el tema de la política me resbala, entonces dejémoslo de lado.

Cuando un director de cine tiene una película con un éxito arrollador en crítica y taquilla, es complicado emprender el siguiente proyecto. Siempre hay excepciones a la regla, en ‘The Godfather’, por ejemplo, Francis Ford Coppola se las ingenió para hacer una segunda parte que compite de tú a tú con la primera, o James Cameron, quien para muchos, no me incluyo ahí, supera con creces, con ‘Terminator 2 judgment day’, lo que hizo con la primera del 84.

En el universo de la literatura, también pasa mucho, Gabriel García Márquez después de ‘Cien años de soledad’; Héctor Abad Faciolince después de ‘El olvido que seremos’, Juan Gabriel Vásquez después de ‘El ruido de las cosas al caer’; y no es que sus obras posteriores no sean buenas, son magnificas, solo que debe ser difícil sentarse a escribir algo nuevo después de un éxito absoluto.

Los actores no son ajenos a este fenómeno y los músicos tampoco lo son, aunque también hay excepciones y muchas. El pasado del rock n’ roll está lleno de genios, con talentos de seres que parecen más extraterrestres que seres humanos, ejemplos de estos: Black Sabbath, Led Zeppelin, The Beatles, Iron Maiden, Metallica, semi dioses que publicaban discos que igualaban y en muchos casos superaban a los anteriores.

Def Leppard es una de esas bandas, hasta que murió el poder creativo principal, el guitarrista Steve Clark.

La carrera de los originarios de Sheffield es casi un cuento de hadas, pero con muchas brujas malvadas (obstáculos) que sortear. Es un “crescendo” maravilloso desde el álbum debut, ‘On through the night’, hasta el ‘Hysteria’ de 1987, con dos joyas en el medio, ‘High n’ dry’ y mi favorito, ‘Pyromania’.

Una de las primeras brujas malvadas que tuvo que derrotar Def Leppard, fue su propia tierra, Inglaterra, sus paisanos ingleses no creyeron en el proyecto y lo más duro de todo fue que no les gustó la música de la banda, por una sencilla razón, sonaban muy gringos, el hard rock de Def Leppard era muy norteamericano, muy poco inglés, tuvieron que irse a América, (el continente), para lograrlo.

Después del ‘Hysteria’, un absoluto éxito en crítica y ventas y una gira eterna y millonaria, llegó el momento difícil, construir y grabar el siguiente disco.

Es aquí donde aparece en escena la más malvada de las brujas: la muerte. Durante el proceso de composición y grabación del nuevo disco, Steve Clark entró en un círculo de autodestrucción que requería de medidas extremas y así lo hicieron, se dieron una pausa, un ultimátum para Clark y rehabilitación obligatoria, el problema es que Steve Clark salió peor de ese lugar, no podía parar de beber.

Esta montaña rusa de emociones, conductas erráticas, depresión, soledad y mucho licor, terminó el 8 de enero de 1991, en Chelsea, Londres, Reino Unido. El día que sus demonios terminaron por derrotarlo y murió por una mezcla mortal de antidepresivos y alcohol, a los 30 años.

Steve Clark era el poder detrás del trono en Def Leppard, sus “Riffs” de guitarra le pusieron el sello y el sonido a la banda, por eso, después de su muerte, Def Leppard nunca volvió a sonar igual.

Aunque para el ‘Adrenalize’, Steve Clark, alcanzÓ a componer algunos “Riffs” de guitarras de algunas canciones, estas:

‘Heaven Is’

‘Make Love Like a Man’

‘Tonight’

‘Stand up (Kick Love into Motion)’

‘Tear It Down’

Casualmente son mis favoritas y son las que les recomiendo, además de una hermosa canción que le hicieron sus compañeros de banda, ‘White lightning’, que es además una joya de composición en su letra y música, y con una ejecución impecable.

El problema con este disco es que no tiene alma, es como estuvieran en modo “avión”, aprovechando un término muy de ahora, las demás canciones en las que no está la magia de Steve Clark suenan prefabricadas, como creadas con una fórmula matemática, pero sin el espíritu y la fuerza del Rock n roll que tenía antes esta banda que tanto me gusta.

Le seguí el camino a Def Leppard, fielmente, con amor de fan, hasta este disco, después se convirtieron en otra banda.

Aun así, el álbum fue un éxito inmediato y hasta la fecha ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo.

Esta de aniversario el ‘Adrenalize’ de Def Leppard.

Rock n’ roll forever my Friends!!!