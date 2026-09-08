Santa Fe vs Vasco: la ventaja del equipo colombiano que marcaría la diferencia en los cuartos de la Sudamericana

Santa Fe afronta uno de los grandes desafíos de su temporada con la mirada puesta en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde tendrá al brasileño Vasco da Gama como rival. El conjunto colombiano sabe que será una serie exigente, pero cuenta con un factor a su favor que podría terminar siendo determinante para inclinar la balanza.

Frente a un rival de peso y con la ilusión de avanzar a las semifinales, Santa Fe buscará sacar el máximo provecho de esta ventaja. ¿De qué se trata? Le contamos.

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¿Cuál es la ventaja que tiene Santa Fe ante Vasco en los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe confía en el experimentado delantero Hugo Rodallega para empezar con buen pie la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, que apunta a clasificar a semifinales tras 15 años de ausencia.

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Sin embargo, las noticias no son igual de favorables para el equipo visitante. Vasco da Gama llegó la noche del domingo a Bogotá con varias bajas, por decisión técnica, para el partido de ida. El entrenador portugués Pedro Emanuel decidió no incluir en su nómina a algunos jugadores, entre ellos, los colombianos Carlos Cuesta, Andrés Gómez y el volante Adson.

A ellos tres se suman las ausencias del argentino Facundo Colidio y el veterano centrocampista Thiago Mendes, suspendido por acumulación de amarillas. Para el equipo colombiano, esta podría ser una ventaja para interponerse y clasificar a semifinales, teniendo más cerca la posibilidad de levantar la copa.

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Sin embargo, Repetto buscará la forma de recompensar, teniendo a diferentes figuras en la cancha para conseguir llevarse la ventaja. El partido está programado para este próximo 8 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora local).

*Con información de EFE.