Apple confirmó la llegada del nuevo iPhone Duo, su gran revelación para el 2026 y la nueva apuesta con la que esperan atraer a nuevos clientes. Sin embargo, este nuevo dispositivo no llegó con el iPhone 18 Pro que se está vendiendo en Colombia desde el pasado 16 de septiembre, sino que fue anunciado para el mes de octubre.

Según dio a conocer la marca, el celular está listo para llegar a todos los países del mundo y se podrá entregar de forma oficial desde el próximo 23 de octubre del 2026. Sin embargo, las personas ya han podido ver algunos detalles exclusivos del celular, como el tamaño oficial, los colores, los píxeles de la cámara, entre otras cosas.

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¿Cuánto costará el iPhone Duo en Colombia?

El iPhone Duo es el primer celular plegable de la marca, así que hay gran expectativa por todo lo que será y la forma en la que va a trabajar en el día a día de los usuarios. Según se pudo ver en la presentación oficial, cuando las personas lo abren, queda con el tamaño de una tablet.

La preventa oficial de este celular dará inicio el próximo 16 de octubre del 2026, pero la entrega solo se hará hasta después del 23 de octubre, así que los usuarios deberán esperar unos días más, hasta que se haga el proceso de entrega de las reservas. Después de eso, se podría habilitar la venta directa en las tiendas, con los dispositivos que queden disponibles en las diferentes ciudades y tiendas oficiales en todo el país.

BREAKING: Apple unveils its first foldable: iPhone Duo. Thinnest iPhone ever when open. 7.8″ OLED inner screen 50% larger than iPhone 18 Pro Max. A20 Pro chip, dual 48MP cameras (main + ultra-wide), 5400mAh battery. Starts at $2,000 (256GB) / up to $3,000 (2TB). https://t.co/DI2CZN8v3Q — TaraBull (@TaraBull) September 9, 2026

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Hasta ahora, se sabe que el precio de iPhone Duo en Colombia sería de aproximadamente $9.700.000, siendo este uno de los celulares más caros que hay en el mercado en la actualidad. Tendrá capacidad de 256 GB, una pantalla XDR OLED de 5.4 pulgadas que se expande hasta 7.6, con un acabado mate en color blanco.