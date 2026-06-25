¿Cuál es la mejor serie para ver anime por primera vez? Es un clásico de la industria

El anime es uno de los entretenimientos más grandes de la actualidad. Esta industria ha crecido de gran manera, sobre todo por la presencia de producciones icónicas que han enamorado al público a nivel internacional.

Grandes clásicos han encantado a los fans, como es el caso de ‘Dragon Ball’, ‘Naruto’ y más animes que han brillado de forma notable.

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Sin embargo, si usted aun no es amante de esta cultura, pero está ansioso por entrar al mundo del anime, aquí les contamos cual es el mejor para empezar.

¿Cuál es la mejor serie para ver anime por primera vez?

Sin lugar a dudas, el anime cuenta con una cantidad enorme de emociones para sus fanáticos. Grandes entregas han encatado a todos los seguidores a nivel internacional de forma interminable.

Varios animes pueden llegar a encantarlo, sobre todo, si nunca ha visto este tipo de series. Solo una buena trama y buenos personajes pueden engancharlo al anime para siempre.

Si usted es uno de los que desea explorar los caminos del anime, les contamos que hay uno en particular que puede ser ideal para ver estas entregas por primera vez, sobre todo si quiere entrar a esta industria como fanático por todo lo alto.

Se trata de ‘Death Note’, uno de los grandes clásicos del anime. Esta producción está llena de emociones, en lo que es uno de los thrillers psicológicos más grandes de esta industria.

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Esta producción puede ser de gran atractivo, sobre todo por no contar con una historia típica, y ser una trama corta llena de emociones sin fín.

Ver este anime lo puede enganchar para siempre en el anime, por lo que es una de las historias más atrapantes de todo el haber del entretenimiento.

Sin lugar a dudas, esta es una opción icónica, no obstante, les tenemos otras alternativas. Más entregas claves para esta temática son: Attack on Titan, Demon Slayer o Dragon Ball.

¿Dónde puede ver ‘Death Note’?

En caso de que desee ver ‘Death Note’, puede hacerlo a través de Crunchyroll. Esta plataforma ofrece este y más animes claves que le pueden generar gran atractivo.

Cabe recordar que esta plataforma tiene algunas entregas en su versión gratuita, mientras que otras requieren contar con una suscripción.