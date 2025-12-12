¿Va a explotar? El cometa 3I/ATLAS está expulsando gases y cada vez está más cerca a la tierra

El cometa 3I/ATLAS vuelve a ser un tema de conversación, pues desde que los científicos lo vieron por primera vez, no han dejado de seguir su rastro para identificar cuáles son las consecuencias que podría tener su paso por la Tierra. Aunque cada vez falta menos para que se pueda ver, hay algunos detalles que han llamado mucho la atención de los expertos.

Según dieron a conocer científicos de la NASA, la radiación solar elevó su temperatura, por lo que esto hizo que la superficie expulsara chorros de vapor y partículas que llamaron la atención de los astrónomos en el mundo.

Los expertos siguieron el paso de todo esto y en imágenes quedó cómo se dio una expansión más grande de lo normal en el espacio, algo que no suele pasar de forma habitual. Por lo que identificaron que estos gases venían del cometa 3I/ATLAS, lo que motivó a los investigadores a poner su foco de atención en este tema.

¿Va a explotar el cometa 3I/ATLAS? Esto se sabe

Después de que se dieran a conocer las señales de que el cometa estaba lanzando algunos gases contaminantes, cientos de personas en el mundo hablaron de la probabilidad que había de que este explotara. Sin embargo, esto no funciona de esa manera, pues el comportamiento del cometa hasta ahora ha sido normal y la expulsión de estos gases ayudó a determinar un poco cuál es su composición.

Según mencionaron, 3I/ATLAS está compuesto principalmente por metanol y cianuro de hidrógeno, dos moléculas que son muy conocidas entre los químicos. Además, se identificó que estos son totalmente diferentes a los que se suelen ver en el sistema solar, por lo que todo esto sigue siendo materia de investigación.

Actualmente, se encuentra viajando a 60 kilómetros por segundo, teniendo una trayectoria hiperbólica y una alta velocidad que le va a permitir acercarse a la Tierra el próximo 19 de diciembre del 2025. Pero por ahora, no se tiene conocimiento de si se va a poder ver desde la Tierra o si, por el contrario, se necesitan instrumentos especializados.