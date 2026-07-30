La lluvia de estrellas más esperada del 2026 se podrá ver en Colombia: Fecha y hora exacta de este fenómeno

Se viene uno de los fenómenos astronómicos más importantes del 2026, así que durante unas horas, el cielo será el gran protagonista y las personas van a poder una de las lluvias de estrellas más esperadas de los últimos años. Cada año, cientos de personas están a la espera de la hora y fecha exacta para ver esto y no perder ningún minuto de este fenómeno.

Según se dio a conocer en las días pasados, la lluvia de estrellas empezó el pasado 17 de julio y aunque muchas personas no han tenido al oportunidad de verlo, hay un día especial en el que se podrá ver en su mayor esplendor. Así lo dieron a conocer los expertos científicos, quienes ya tienen todo listo para ver en vivo como pasan más de 100 meteoros por horas en el cielo del territorio nacional.

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Hora exacta y fecha para ver la lluvia de estrellas más grande en Colombia

Según dieron los expertos, la próxima lluvia de estrellas fugaces se podría presentar en su máxima concentración el próximo 12 y en la madrugada del 13 de agosto. Esto quiere decir que son los días perfectos para que en el cielo de Colombia las personas puedan disfrutar de este show que en pocas oportunidades se puede ver.

El 12 de agostó habrá luna nueva, así que el cielo va a estar más oscuro de lo normal y esto va a permitir que las personas puedan ver la lluvia de estrellas desde las 10:00 p.m. hora Colombia. Después, hasta las 2:00 a.m. o 3:00 a.m. se podrán ver todas las estrellas en su máximo esplendor.

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Sin embargo, esto también depende de las condiciones climáticas, pues en caso de que se presenten lluvias o cielo parcialmente nublado, la lluvia de estrellas podría pasar, pero no se vería en Colombia. Para que esto se pueda ver, no se va a necesitar de elementos como telescopios o herramientas usadas por expertos, sino que tan solo con ver el cielo debería ser suficiente.