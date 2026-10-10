¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios y Nacional en la Liga BetPlay 2026? Tienen un gran descanso

Avanza la Liga BetPlay 2026-2 en Colombia y, en esta oportunidad, varios de los equipos más grandes del país están a la expectativa de todo lo que serán sus próximos encuentros deportivos para saber si clasifican entre los ocho. Este es el caso de Atlético Nacional y Millonarios, quienes quieren seguir sumando puntos con el fin de asegurar su paso a la siguiente fase, pero el panorama no es nada fácil.

En el último encuentro de Millonarios contra Fortaleza, se le fueron los tres puntos a última hora y el juego terminó con un resultado 1-1, algo que nadie se esperaba. Esto significa que el cuadro embajador solo consiguió un punto en el Estadio de Techo en Bogotá y se posiciona en el quinto puesto con 22 puntos.

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Nacional tiene un panorama un poco más positivo; sus últimos juegos han estado muy cerrados, empatando dos y ganando tan solo uno. Sin embargo, esto es suficiente para que se posicione en el tercer puesto con 23 puntos en 11 partidos jugados, tres más que el cuadro embajador, que tiene 14.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay 2026-2?

Millonarios tiene más partidos que los otros equipos, así que con el fin de que todos se pongan al día, durante este fin de semana no va a tener actuación en las canchas. Según se puede ver en la programación oficial, el próximo partido de Millonarios sería el 17 de octubre del 2026 a las 6:05 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá contra Jaguares.

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¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El club paisa es otro que no va a tener participación en los partidos de este fin de semana, así que el próximo encuentro deportivo de Atlético Nacional será el próximo miércoles 14 de octubre a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot. El juego será el clásico contra Independiente Medellín, en donde los dos buscan quedarse con los tres puntos en casa.