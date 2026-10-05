Así va la Copa Colombia 2026 tras eliminación de Millonarios: Clasificados a cuartos de final

La Copa Colombia 2026 ha sido uno de los torneos más emocionantes para los amantes del balompié nacional. Esta competencia se ha vivido por todo lo alto, con una cantidad importante de sorpresas en sus eliminatorias.

Una de las más brillantes ocurrió durante el pasado fin de semana, luego de que Barranquilla FC derrotara a Millonarios de manera sorprendente en una tanda de penales.

El MATA GIGANTES de la copa.☝️

A pasar de un mal presente en el Torneo BetPlay, los de curramba encuentran la mística en la Copa eliminando a Junior y Millonarios.🔥 pic.twitter.com/vBpFjNL7IR — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) October 4, 2026

Luego de esto, el equipo de la costa logró un pase clave hacia la próxima fase, y aquí les contamos cual es el panorama actual de este torneo, y los equipos que tienen sus llaves definidas.

¿Cómo quedaron los cruces de la Copa Colombia?

La Copa Colombia presenció una nueva caída de un gigante durante el pasado fin de semana. Luego de un duelo bastante igualado y lleno de emociones, Barranquilla pudo imponerse ante Millonarios.

El encuentro presentó un desarrollo igualado, con un marcador final de 1-1, que definió al ganador a través de una emocionante tanda de penales.

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Aunque Millonarios batalló hasta el final, no pudo llevarse la victoria, por lo que el equipo barranquillero consiguió el pase a la siguiente ronda.

Este resultó en la clasificación para el Barranquilla, quien logró una segunda eliminatoria histórica en este torneo, luego de también haber logrado eliminar al Junior, también en tanda de penales.

Por ahora, con estos resultados, las llaves para la próxima fase de la Copa Colombia marchan de la siguiente manera:

Inter de Bogotá vs Llaneros

Barranquilla vs América de Cali

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Frente a este escenario, el único equipo que aun espera por su rival en los cuartos de final es el Once Caldas. El club de Manizales jugará ante el ganador de la eliminatoria a jugar entre Independiente Santa Fe y Fortaleza.

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Noches de copa.🏆

Se acomodan las llaves de la #CopaBetPlayDimayor con el pase a cuartos de Barranquilla. pic.twitter.com/Sd478dxeow — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) October 4, 2026

Indudablemente, este cierre será uno de los más emocionantes en la historia de la Copa Colombia, aunque, por ahora se desconocen las fechas exactas en las que se jugarán los cuartos de final del torneo.

Por ahora, los fanáticos de los equipos que se mantienen en carrera están en expectativa total. Este torneo volverá a coronar a un club colombiano como el nuevo rey de la copa nacional, en un torneo que ha tenido un desarrollo extenso y emocionante.