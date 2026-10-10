Bandas de metal y rock pesado que se presentan en el Rock al Parque 2026: Día y hora para verlos

Ya se dio inicio a la celebración de los 30 años de Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá y, sin duda, este es uno de los eventos que más se destaca y de los más esperados a lo largo del año. En esta oportunidad, se van a presentar varias bandas nacionales e internacionales que tienen gran reconocimiento y buscan posicionarse entre las mejores con sus canciones, pero también con esos shows que todos quieren ver.

Si usted es uno de los asistentes que no se quiere perder ninguna de las bandas pesadas con sonidos fuertes y extremos, le presentamos cuáles son esas bandas que no se puede perder, la hora exacta de su presentación y el escenario.

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Bandas de heavy metal que se van a presentar en Rock al Parque 2026

El sábado 10 de octubre será uno de los días con mayor presencia de artistas con sonidos fuertes que sin duda lo harán conectar con la música de una forma completamente diferente. Allí se encuentran agrupaciones internacionales que buscan subir un poco la energía en Rock al Parque 2026.

Hellbutcher es una de las bandas de heavy metal invitadas a esta edición del festival; cuentan con sonidos oscuros, fuertes y agresivos. Se van a presentar en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar a las 4:50 p.m.

Burning Witches llegan con un sonido de metal tradicional pero fuerte, con unos solos de guitarra que emocionan a todos sus fans y un show que promete. Su presentación será a las 6:00 p.m. en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar.

Stratovarius llegan desde Finlandia para presentar sus canciones de metal que es rápido y agresivo; tienen una mezcla de instrumentos que llama la atención de sus seguidores por sus ritmos melancólicos. Su show es en el escenario principal a las 7:15 p.m.

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Apocalyptica es una de las agrupaciones que todos quieren escuchar; su show viene acompañado de sonidos de violonchelos que mezclan con el metal para hacer canciones fuertes, agresivas y duras que disfrutan sus fans. Su presentación es a las 9:45 p. m. en el escenario principal de Rock al Parque.

Grave es una de las bandas que tienen un sonido un poco más fuerte, agresivo, y para muchos es todo lo que esperan de esos ritmos suecos que llegan como invitados al festival. Su presentación será en el escenario Bio a las 8:20 p. m.

Bandas para el lunes 12 de octubre

Desde Estados Unidos llega Ministry, una de las bandas que se considera como lo más fuerte cuando se habla de metal; tienen un sonido crudo, oscuro, captan la atención por sus canciones con críticas políticas que emocionan a sus fans. Su show será el lunes 12 en el escenario principal del Parque Simón Bolívar a las 7:30 p. m.

Rata Blanca es una de las bandas que nadie se quiere perder, pues muchos estaban hablando sobre todo lo que ellos llegan a marcar en la historia de Rock al Parque; tienen sonidos fuertes, que sin duda llaman la atención de sus seguidores. La presentación está programada para las 9:00 p. m. en el escenario principal de Rock al Parque.