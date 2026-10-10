Así puede comprar su nuevo iPhone con descuentos de hasta un millón en Colombia; paso a paso

Hace pocos días llegó al país el nuevo iPhone 18, con el que Apple quiere sorprender a todos sus usuarios al presentar un diseño nuevo, con colores que se destacan y características que llaman mucho la atención de los usuarios. Desde su lanzamiento, varias personas en todo el país han pensado en si vale la pena o no cambiar de celular, esto teniendo en cuenta que el nuevo dispositivo tiene un valor aproximado de $5.700.000.

Sin embargo, si usted es usuario de la marca, podría obtener grandes descuentos para tener su nuevo celular pagando mucho menos. Así lo dio a conocer Apple desde hace varios meses, cuando presentó su programa de recambios que le permite acceder a un precio mucho más asequible, usando como medio de pago su antiguo celular.

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¿Cómo comprar mi nuevo iPhone con descuento?

Apple maneja diferentes ofertas para que los usuarios puedan cambiar su celular y acceder al último dispositivo móvil de la marca. Esta oferta se basa en dar su antiguo celular como parte de pago con el fin de poder obtener un descuento en el precio final de su nuevo iPhone.

Según se puede ver en la página oficial de Mac Center o iShop en Colombia, en esta oferta las personas pueden entregar diferentes equipos de múltiples marcas, por lo que no es necesario que sea un dispositivo Apple. Todo el proceso se hace de manera presencial, esto con el fin de que se pueda hacer un proceso de validación para conocer cuál es el precio aproximado por el que van a recibir su celular.

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Después de hacer toda la evaluación, la marca le dará un valor aproximado que le darán para que usted pueda comprar su nuevo iPhone. Este cambia en todos los casos, pero si usted quiere cambiar su celular de alta gama por uno de la marca, podría recibir un valor aproximado para su recompra por un millón o más.

Este tipo de cambios funciona tanto en Colombia como en Estados Unidos y otros países en el mundo, así que podría buscar la opción que más le conviene para ahorrar algo de dinero a la hora de cambiar su celular. Además, puede elegir entre cualquiera de los dispositivos disponibles en el momento de hacer su compra, esto con el fin de tener el que más se ajusta a sus necesidades.