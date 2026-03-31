¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios? Este es el partido del ‘embajador’ por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios vivió una jornada clave el pasado 30 de marzo en la Liga BetPlay. El equipo capitalino igualó frente a Fortaleza en un encuentro lleno de emociones que tuvo un resultado final de 2-2 y división de puntos para ambos.

Este choque permitió que Millonarios se mantenga en puestos de clasificación para los cuadrangulares, aunque, para lograr la clasificación deberá seguir en cosecha de puntos.

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Por ello, para que no se pierda el próximo desafío del ‘embajador’, aquí les contamos cuando será su siguiente choque y cual será su rival.

La actualidad de Millonarios

Indudablemente, Millonarios ha sido uno de los equipos protagonistas de este primer semestre de 2026. El equipo ‘albiazul’ ha logrado resultados claves, como lo fue, por supuesto su clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana.

En el torneo local ha tenido algunos altibajos, aunque, también ha conseguido resultados positivos que a día de hoy, lo tienen entre los primeros 8.

La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 30 puntos

2- Deportivo Pasto – 27 puntos

3-Junior de Barranquilla – 25 puntos

4- Once Caldas – 24 puntos

5- Deportes Tolima – 23 puntos

6- Millonarios – 21 puntos

7- América de Cali – 21 puntos

8- Inter de Bogotá – 21 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 19 puntos

10- Deportivo Cali – 19 puntos

11- Rionegro Águilas – 19 puntos

12- Independiente Santa Fe – 18 puntos

13- Llaneros – 17 puntos

14- Independiente Medellín – 16 puntos

15- Fortaleza – 15 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 11 puntos

17- Alianza – 11 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 11 puntos

19- Boyacá Chicó – 8 puntos

20- Deportivo Pereira – 6 puntos

Ante este panorama, Millonarios estaría en la fase de cuadrangulares. Aunque, cabe aclarar que algunos de sus perseguidores tienen un choque menos disputado, como es el caso de América de Cali o Atlético Bucaramanga.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

Millonarios volverá a la acción el próximo 2 de abril. El equipo ‘albiazul’ se medirá a Jaguares de Córdoba, en un choque que deberá apuntarse como victoria para mantener sus aspiraciones de clasificar a los 8 de los cuadrangulares de semifinal.

Este partido tendrá lugar en Montería, y su puntapié inicial se dará a las 6:20 p.m., con transmisión oficial que podrá seguir a través de las señales de WinSports+.