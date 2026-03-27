¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Luis Díaz enfrentará a Mbappé antes de la Champions

La Selección Colombia ya está lista para poder disputar los partidos amistosos antes de llegar al Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por eso, el profesor Néstor Lorenzo ya hizo la convocatoria oficial de quienes serían los jugadores que van a mostrar todo su talento en las canchas para ganarse un puesto en el campeonato del mundo.

El primer encuentro deportivo fue entre Colombia y Croacia este jueves 26 de marzo del 2026, un partido donde los grandes protagonistas en la titular fueron James Rodríguez, Luis Díaz, Camilo Vargas, Richard Ríos, Luis Suárez, Jhon Arias, entre otros jugadores que complementan la tricolor.

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Durante el primer tiempo, el comportamiento de la selección fue bastante positivo, con algunos pequeños errores que planean arreglar en los próximos días.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia?

Tras demostrar todo lo que tienen en la cancha en el partido contra Croacia, la selección ya viene pensando en todo lo que será su próximo encuentro. Según la programación FIFA, el segundo partido amistoso de la tricolor será contra Francia, el subcampeón del último mundial en el 2022 cuando perdió frente a Argentina,

Este equipo demostró que viene con sed de triunfo y quiere quedarse con el campeonato, así que en su primer amistoso ganaron contra Brasil con un marcador 2-1. Para sorpresa de muchos, el gran protagonista de este encuentro fue Mbappé, el jugador del Real Madrid que hace poco salió de una lesión de rodilla.

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Ahora, Colombia va a enfrentar a Francia el próximo domingo 29 de marzo del 2026 a las 2:00 p.m.; este sería el primer encuentro de Mbappé y Luis Díaz antes de verse en los dos encuentros decisivos en la Champions League. Así que todo está listo para que demuestren que tienen todo en la cancha y puedan prepararse para lo que será el mundial en junio del 2026.

Además, el deportista de Francia, en medio de una entrevista a un medio internacional, reveló que este partido contra Colombia no será fácil, pero tiene todo listo para poder mostrar lo mejor y apoyar a su equipo para ganar este amistoso.