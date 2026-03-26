Calendario oficial de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026; estos días juega en Bogotá

Ya se conocieron los calendarios oficiales de los equipos colombianos en los torneos internacionales. En este 2026, Millonarios va a jugar la Sudamericana, mientras que Santa Fe va a estar en la Copa Libertadores. Así que los dos se tienen que turnar el Estadio El Campín, tanto para disputar estos encuentros como los que quedan aún de la Liga BetPlay 2026-1, en donde tienen aún posibilidades de clasificar.

Pero no solo eso, sino que tienen que reforzar todo su trabajo físico, para poder rendir en los dos torneos de la mejor manera y logrando la clasificación a la siguiente etapa. Los albirojos tienen varios partidos que disputar en los próximos días, de los cuales solo tres serán en Bogotá en el caso de los juegos relacionados con la Copa Libertadores.

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Calendario de Santa Fe para la Copa Libertadores 2026

En los últimos días se dio a conocer todo el calendario completo que va a tener Los Leones en los próximos meses en cuanto al torneo internacional. Son seis partidos, tres en la capital y los otros en Uruguay, Argentina y Brasil.

Jueves 9 de abril del 2026: Santa Fe vs. Peñarol 9:00 p.m. en el Estadio El Campín

Miércoles 15 de abril del 2026: Corinthians vs. Santa Fe 7:30 p.m. en Brasil

Miércoles 29 de abril del 2026: Platense vs. Santa Fe 5:00 p.m. en Argentina

Miércoles 6 de mayo del 2026: Santa Fe vs. Corinthians 7:30 p.m. en Bogotá

Martes 19 de mayo del 2026: Santa Fe vs. Platense 7:00 p.m. en Bogotá

Miércoles 27 de mayo del 2026 Peñarol vs. Santa Fe 7:30 en Bogotá

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Hace algunos días, Independiente el club de la capital cerró la venta de los abonos para asistir a los tres partidos de la Copa Libertadores, pero se espera que en los próximos días salga a la venta la boletería individual para todos los hinchas que quieran acompañar al León en estos encuentros. Sin embargo, no hay muchos detalles relacionados con el precio de cada entrada según la localidad.