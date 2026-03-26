Calendario oficial de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026; estos días juega en Bogotá
Ya se dieron a conocer fechas y horarios en los que va a jugar Santa Fe en el torneo internacional Copa Libertadores 2026
Ya se dieron a conocer fechas y horarios en los que va a jugar Santa Fe en el torneo internacional Copa Libertadores 2026
Ya se conocieron los calendarios oficiales de los equipos colombianos en los torneos internacionales. En este 2026, Millonarios va a jugar la Sudamericana, mientras que Santa Fe va a estar en la Copa Libertadores. Así que los dos se tienen que turnar el Estadio El Campín, tanto para disputar estos encuentros como los que quedan aún de la Liga BetPlay 2026-1, en donde tienen aún posibilidades de clasificar.
Pero no solo eso, sino que tienen que reforzar todo su trabajo físico, para poder rendir en los dos torneos de la mejor manera y logrando la clasificación a la siguiente etapa. Los albirojos tienen varios partidos que disputar en los próximos días, de los cuales solo tres serán en Bogotá en el caso de los juegos relacionados con la Copa Libertadores.
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En los últimos días se dio a conocer todo el calendario completo que va a tener Los Leones en los próximos meses en cuanto al torneo internacional. Son seis partidos, tres en la capital y los otros en Uruguay, Argentina y Brasil.
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Hace algunos días, Independiente el club de la capital cerró la venta de los abonos para asistir a los tres partidos de la Copa Libertadores, pero se espera que en los próximos días salga a la venta la boletería individual para todos los hinchas que quieran acompañar al León en estos encuentros. Sin embargo, no hay muchos detalles relacionados con el precio de cada entrada según la localidad.
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