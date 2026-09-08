¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina sub-20 en el Mundial? Rival, fecha y más

El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA genera una gran cantidad de emociones en el mundo del balompié actual. Este torneo ha presentado a notables talentos en sus primeros días de desarrollo, y combinados que se posicionan como candidatos al título.

Una de las selecciones destacadas ha sido Colombia. La ‘tricolor’ debutó el pasado 7 de septiembre, en un choque en el que se midió a Costa Rica.

La ‘tricolor’ consiguió sus primeros 3 puntos en este torneo, luego de derrotar a las ‘ticas’ con un marcador de 3 tantos a 1.

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Ante esto, varios fanáticos están ansiosos por volver a ver la ‘tricolor’ femenina Sub-20. Si usted es uno de ellos, aquí le contamos cuando regresa a la acción.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina sub-20 en el Mundial?

La Selección Colombia Femenina ha sido uno de los principales atractivos del balompié en el último tiempo. Varios combinados y categorías de este seleccionado han brillado en citas de gran importancia.

De hecho, en este momento están frente a una de gran peso, como es el caso del Mundial Femenino Sub-20.

La ‘tricolor’ disputa este torneo, y ya empezó con una gran victoria ante Costa Rica. La ‘tricolor’ logró debutar este encuentro, y demostrar su valía para posicionarse como equipo notable en esta competencia.

Colombia consiguió su primer triunfo en esta justa que se disputa en Polonia. Frente a esto, los hinchas están ansiosos por ver una segunda victoria.

Para ello, la ‘tricolor’ se prepara para el siguiente partido de esta primera fase, en el que se medirán a Portugal, uno de los escollos más fuertes en este inicio de camino.

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Las ‘cafeteras’ chocarán ante las lusas el próximo 10 de septiembre, a las 11:00 a.m. en un choque de gran importancia para ambos equipos.

El conjunto europeo saldrá con notable ambición, sobre todo luego de haber caído en su primer partido frente a la República Popular Democrática de Corea.

Justamente, este equipo asiático será el último rival de Colombia en su camino por esta ronda inicial del campeonato mundial femenino Sub-20.

En caso de que quiera seguir al detalle este encuentro entre Colombia y Portugal, deberá sintonizar la señal de Gol Caracol, donde se televisará el cotejo EN VIVO.