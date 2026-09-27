¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Este es el calendario luego del empate frente a México

La Selección Colombia volvió a la cancha el pasado 26 de septiembre. Luego de su dura eliminación frente a Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ‘tricolor’ regresó para iniciar un nuevo proceso.

El comienzo fue ante el combinado de México, uno de los equipos más destacados del último torneo de selecciones, quien cayó en la misma fase que Colombia.

Ambos seleccionados mostraron jugadores nuevos, y revelaron una gran ambición en la cancha, aunque el resultado no se decantó para ninguno de los dos equipos, pues culminó con un empate.

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Colombia igualó a 1 frente a México, en un partido que empieza a perfilar un nuevo horizonte para la ‘tricolor’. Luego de esto, la ‘tricolor’ continuará con su preparación, y aquí les contamos cuando continuará su calendario.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia se ha dado a la tarea de renovar su universo de jugadores. Luego del retiro de figuras como James Rodríguez o ‘Juanfer’ Quintero, la ‘tricolor’ necesita poder presentar nuevas armas deportivas para sus próximos torneos.

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La primera exhibición de estas herramientas se dio el pasado 26 de septiembre, cuando chocó ante México, en un encuentro que culminó por empate a 1.

Aun así, la fecha FIFA prepara aun más emociones para Colombia en sus próximos cotejos. La ‘tricolor’ jugará dos amistosos más, con la ambición de conseguir sus primeras victorias tras la Copa Mundial 2026.

De hecho, el calendario de encuentros para la ‘tricolor’ en los próximos días es el siguiente:

Colombia vs Paraguay – 2 de octubre – Harrison, Estados Unidos

Colombia vs Perú – 6 de octubre – Miami, Estados Unidos

Indudablemente estos partidos serán claves para el equipo ‘cafetero’, que se prepara para los próximos torneos correspondientes a la Copa América Conmebol 2028, y las Eliminatorias para el Mundial de la FIFA 2030.

Esta es la nómina de Colombia

Cabe recordar que la lista de convocados para estos próximos partidos de Colombia es la siguiente:

Porteros: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.

Defensas: Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez.

Volantes: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yaser Asprilla.

Delanteros: Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.