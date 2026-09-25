Malas noticias para el DIM: Juan Fernando Quintero prende las alarmas y se perdería varios partidos

El regreso de Juan Fernando Quintero al Deportivo Independiente Medellín sufrió una rumbo inesperado luego de que el club confirmara una lesión muscular que compromete al mediocampista y genera incertidumbre sobre su participación en las próximas jornadas de la Liga BetPlay 2026-II.

Quintero apenas pudo disputar 41 minutos en el triunfo 2-1 del Medellín frente a Jaguares, correspondiente a la fecha 11 del campeonato colombiano. Durante el compromiso, el volante tuvo una gran actuación, pero una molestia en el muslo de su pierna izquierda lo obligó a pedir el cambio.

Le puede interesar: Indignación por botellazo de hincha a Juan Fernando Quintero en Bucaramanga: así fue

Tras la salida del futbolista, el cuerpo médico del DIM realizó estudios especializados para conocer el verdader alcance de la dolencia y su repercusión. El club entregó este viernes el diagnóstico y confirmó una lesión muscular en el recto femoral izquierdo.

A través de un comunicado, el equipo informó: “El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo”.

Necesita saber: Juan Fernando Quintero se retira de la Selección Colombia: el jugador reveló el motivo de su salida

¿Cuánto tiempo estará fuera Juan Fernando Quintero?

El Medellín todavía no ha dado a conocer una fecha concreta para el regreso del mediocampista. Así mismo, el club explicó que la recuperación de Juanfer dependerá de la evolución que presente durante el proceso médico.

Aunque el DIM no entregó un plazo claro sobre el tiempo que Quintero estará fuera de las canchas, el tipo de lesión genera un escenario en el que podría permanecer cerca de un mes sin competir. De confirmarse, el técnico Amaranto Perea tendría que afrontar entre tres y cuatro partidos sin una de las principales figuras de su nómina.

Los partidos que podría perder Juan Fernando Quintero

El calendario del Medellín tiene varios compromisos exigentes. Si se cumple el tiempo estimado de recuperación, Quintero no estaría disponible en estos partidos:

No se pierda: La Selección Colombia ya tiene nuevo ’10’ y capitán tras el retiro de James

26 de septiembre: Junior vs. Independiente Medellín.

29 de septiembre: Independiente Medellín vs. Millonarios.

5 de octubre: Independiente Medellín vs. Santa Fe.

11 de octubre: América de Cali vs. Independiente Medellín.

17 de octubre: Independiente Medellín vs. Once Caldas.

25 de octubre: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Si su recuperación toma más tiempo, también podría perder otros duelos importantes del campeonato colombiano.