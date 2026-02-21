¿Cuándo se estrena el episodio nueve de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada tres? Fecha y hora para verlo en Crunchyroll

Los animes se siguen posicionando como las producciones más vistas de los últimos años en plataformas de streaming. Uno de los más conocidos es ‘Jujutsu Kaisen’, la historia que tiene pegados al televisor a más de uno, con una trama que en solo los primeros capítulos logró conectar con cientos de usuarios en todo el mundo.

Actualmente, se está presentando la tercera temporada de esta historia, la cual se puede ver sin problema en la plataforma por suscripción de ‘Crunchyroll’. Hace varios días se está hablando de lo que será la llegada del octavo episodio, el cual presentó algunos retrasos que causaron inconformismo entre los usuarios.

¿Cuándo se estrena el episodio nueve de ‘Jujutsu kaisen’ en Chrunchyroll?

Después de que se diera a conocer que el estreno de los nuevos capítulos tenía algunos retrasos, el director de la serie, Hiromi Niwa, sorprendió a todos sus fans al revelar que, como si se tratara de una sorpresa, el pasado 19 de febrero se estrenó el capítulo ocho. En esta oportunidad, tiene un resumen general de todo lo que pasó en episodios pasados, con el fin de seguir conectando con la historia sin problema.

Ahora que se pusieron al día, se conocieron detalles de lo que sería el estreno del episodio nueve, el cual se va a emitir el próximo 27 de febrero del 2026. Lo que quiere decir que restarían solo las entregas 10, 11 y 12 para llegar al final de la tercera temporada de la serie.

El gran final se va a estrenar el próximo 26 de marzo del 2026 desde la medianoche y espera tener una serie de acontecimientos que podría cambiar el rumbo de toda la historia. No hay mayores detalles de lo que sería una cuarta temporada, pero la productora sí está trabajando en nuevos lanzamientos que quieren posicionar en el mercado audiovisual.

Además, la película de la serie de anime ya está disponible en la plataforma de streaming, lo que quiere decir que la pueden ver sin problema en cualquier momento. Esta cinta recibió el premio al anime del año en los Crunchyroll Anime Awards en el 2021 y 2024.