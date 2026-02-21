La reconocida banda Metallica sigue siendo una de las más populares en la actualidad, desde su fundación hace varios años, lograron posicionarse en la industria como “los mejores en su género”. Sin embargo, también han tenido momentos un poco incómodos, en donde su música, sin duda, no logró conectar con el público, al punto de que, después de su estreno, se niegan a tocarla en sus shows en vivo.

Hasta el día de hoy, la banda tiene en total 160 canciones, de las cuales muchas han sido usadas en cine, obras de teatro, sampleos en otras producciones, entre otros. Pero hay un sencillo en especial que no logró tener esa acogida; de hecho, en solo una oportunidad sonó en vivo y nunca más dijeron algo sobre todo lo que pasó para obtener esa letra.

¿Cuál es la canción más “odiada” de Metallica?

En varias oportunidades, los fans han pedido una explicación detrás de los motivos por los cuales ‘Escape’, la canción de Metallica de su segundo álbum que se estrenó en 1984, no logró tener tanta popularidad como sus otros éxitos. Incluso, actualmente, pocas personas saben que es uno de los sencillos que la banda siempre evita, al punto que solo una vez se tocó en vivo y esto nunca se volvió a repetir.

La primera y única vez que sonó esta canción en vivo fue el 23 de junio de 2012 en el Orion Music + More Festival. Allí, la banda estaba haciendo un homenaje especial a su trayectoria, por lo que cantaron todas las canciones de su segundo álbum de estudio, ‘Ride the Lightning’.

James Hetfield la presentó y esto emocionó a todos sus seguidores, pues esto sería un momento histórico que, sin duda, nadie se esperaba. De hecho, mencionó que iban a hacer todo su esfuerzo para que saliera bien, ya que nunca antes había sonado en vivo.

“Esto es histórico para aquellos que quizás sepan lo que viene a continuación. La canción que nunca quisimos tocar en vivo ahora está en la lista de canciones. No tenemos miedo, solo esperamos que salga bien. Y haremos nuestro mayor esfuerzo”, aseguró el líder de la banda.

El motivo detrás del desagrado de esta canción es muy fácil; ellos no querían componer más y tenían todo listo para su segundo disco. Pese a eso, en el último momento les pidieron un último sencillo, algo que decidieron escribir en tan solo unas horas en el estudio, sin esfuerzo y como un “comodín” para las personas de la disquera.