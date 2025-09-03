Los 3 mejores juegos de Dragon Ball disponibles en Steam: llenos de acción, inolvidables y halagados por la crítica

Dragon Ball es una de las sagas más grandes y reconocidas en la historia del anime. Esta producción ha sido halagada por muchos fans, los cuales la ven como el mayor referente dentro de la animación a nivel mundial.

El éxito de esta saga ha hecho que su mercado se haya expandido a más sectores, como es el caso de las películas, las figuras de acción, o incluso, los videojuegos.

Enfocado en este último apartado, aquí les hablaremos sobre los 3 mejores videojuegos de este anime disponibles en Steam, para que viva desde su PC toda la experiencia Saiyayin.

Los mejores videojuegos de Dragon Ball en Steam

Dragon Ball ha logrado encantar a miles de fanáticos del anime, no solo con su serie, sino también con los videojuegos.

Varios títulos temáticos de esta creación de Akira Toriyama han encantado a los más fanáticos. Esto en especial por la forma en que emulan lo sucedido en el anime.

Algunos de ellos han sido inolvidables para los fanáticos, pero, también han sido elogiados por la crítica, como es el caso del ‘Budokai Tenkaichi 3’, de PS2.

Sin embargo, en este caso nos enfocaremos en los usuarios de PC, y la posibilidad de descargar estos títulos a través de Steam.

Al tratarse de una saga tan famosa, en Steam se pueden encontrar varios títulos, lo que dificulta poder elegir 1 como el mejor.

Por ello, en este caso destacaremos 3, los cuales han sido notablemente apoyados por la crítica, y que resaltan en la industria de los videojuegos.

Se trata de ‘Kakarot’, el ‘Xenoverse 2’, y el ‘FighterZ’, siendo estos los 3 con mayor cantidad de reseñas positivas en Steam.

Esto sorprende especialmente por la exclusión de ‘Sparking Zero!’, uno de los juegos más esperados de este anime y del 2024.

Pero, las otras 3 entregas han contado con mayor aprobación por parte del público. Los precios de dichos títulos son:

Dragon Ball Kakarot – 69.900 pesos colombianos

Dragon Ball Xenoverse 2 – 66.900 pesos colombianos

Dragon Ball FighterZ: 185.900 pesos colombianos

En caso de adquirir cualquiera de estos videojuegos, se recomienda verificar inicialmente los requisitos mínimos, para así evitar que su PC no sea compatible.