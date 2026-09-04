Plataforma de streaming presenta todos los capítulos de Dragon Ball, Naruto y Yu-Gi-Oh ¿Cuál es?

El anime se apoderó de la pantalla chica, así que cada vez son más las personas que quieren ver las producciones que marcaron su infancia en televisión sin problema. Por eso, varias plataformas de streaming en el mundo han decidido reunir las mejores producciones, entre ellas Dragon Ball y Naturo, en una sola app para que todos puedan verla sin problema.

En esta oportunidad, hablamos de ‘Dragon Ball Super’, ‘Naruto’ y ‘Yu-Gi-Oh’, tres de los animes que más se destacaron a lo largo de los 2000. De hecho, en ese momento era normal poder ver las cintas en los canales nacionales sin necesidad de hacer pagos adicionales.

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¿Cuál es la plataforma para ver ‘Dragon Ball’, ‘Naruto’ y ‘Yu-Gi-Oh’?

Hace unas semanas, Disney+ anunció que poco a poco van a ir llegando diferentes producciones de anime a su catálogo de contenidos. Esto con el fin de poder tener varias de las cintas que sin duda fueron muy populares en todo el mundo y poder elegir su episodio favorito, el orden como lo quieren ver, entre otros.

Actualmente, los televidentes pueden ver sin problema en el plan por suscripción paga estas producciones sin problema y, además, en los próximos meses podría llegar al catálogo ‘Pokémon’, otra de las series que se caracteriza por ser de las más vistas.

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Así, Disney busca ampliar su catálogo de contenido, no solo mostrando las producciones propias, sino también agregando otras que en el pasado ya fueron todo un éxito. De hecho, se dice que estas no serían las únicas producciones que van a mostrar, sino que con el paso de las semanas quieren traer varias que han sido un éxito rotundo en todo el mundo, teniendo en cuenta el furor del anime en la actualidad.

Sin embargo, la plataforma líder en streaming de anime sigue siendo Crunchyroll, en donde las personas pueden encontrar todos los éxitos y últimas producciones que se han estrenado en diferentes lugares del mundo. Además, allí las puede encontrar en el idioma original o en su traducción al español con el fin de que sea más fácil entender la historia.