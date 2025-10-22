¿Cuántas temporadas y capítulos tiene Dragon Ball Super? Así puede verlo doblado al español

‘Dragon Ball Super’ es una de las producciones de anime más destacadas de los últimos años. La creación original de Akira Toriyama presentó una nueva parte, esta vez con personajes y batallas emocionantes por doquier.

Miles de fanáticos se sintieron atacados por la nostalgia al poder ver nuevo contenido de Dragon Ball, en lo que fue una entrega de gran calidad, que luego fue sucedida por ‘Dragon Ball Daima’.

Más noticias: Este sería el mejor anime de la historia; supera a Naruto, Dragon Ball y Demon Slayer

Si aun no la ha visto, les contamos aquí todos los detalles, incluidos los números de temporadas, capítulos, e incluso donde puede verlo doblado al español.

¿Cuántos capítulos y sagas tiene?

Goku y el resto de Guerreros Z han enamorado a una amplia gama de jovenes y adolescentes. Las batallas y aventuras de este luchador han marcado el crecimiento de muchos.

Esto ha hecho que Dragon Ball, ya sea en su edición normal, en Z, o en Super, sea un auténtico fenómeno mundial de gran relevancia.

Dicha influencia volvió a quedar demostrada durante los últimos años, luego del lanzamiento de ‘Dragon Ball Super’, una nueva entrega que dejó varias emociones.

Esta producción permitió la posibilidad de ver a los Guerreros Z en nuevas aventuras, sumergidas en sagas brillantes que llamaron la atención desde 2015.

Particularmente, este lanzamiento permitió la posibilidad de ver varios momentos icónicos, como lo fue la resurrección de Freezer, y varias emociones más que se está perdiendo si aun no la ha visto.

Más noticias: ¡Ya es oficial! ‘Dragon Ball’ anunciará su nuevo anime en un evento especial en 2026

‘Dragon Ball’ Super’ presenta 5 temporadas, las cuales fueron lanzadas entre 2015 y 2017:

1- Saga de la Batalla de los Dioses – 14 capítulos

2- Saga de Golden Freezer – 13 capítulos

3- Saga del Torneo del Universo 6 – 19 capítulos

4- Saga de Zamas – 30 capítulos

5- Saga del Torneo de la Fuerza – 55 capítulos

Estas sagas presenta una totalidad de 131 episodios, que generan gran emoción con villanos de la talla de Bills, Zamas, Jiren, Freezer o Hit.

De hecho, cabe aclarar que este anime aun no llega a su fin, y promete regresar con nuevas emociones proximamente.

¿Dónde ver Dragon Ball Super doblado al español?

Si desea ver ‘Dragon Ball Super’ puede hacerlo con gran facilidad doblado al español, a través de las plataformas de Crunchyroll y Prime Video.

En estas podrá ver audio y doblaje en latino, aunque, es posible que algunos episodios solo estén disponibles en japonés.