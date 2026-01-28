3 grandes de Europa que pueden quedar fuera de la Champions League HOY: ¿Habrá sorpresas?

La Champions League vive una jornada imperdible hoy 28 de enero. Luego de meses de competición, el máximo torneo de Europa definirá su primera fase, con 18 partidos jugados en simultáneo alrededor de todo el viejo continente.

Varios equipos esperan poder sellar su pase a la próxima ronda este miércoles, pero, otros están cerca de quedar eliminados de este torneo.

De hecho, hay varios grandes que están cerca de caer en el abismo previo a los dieciseisavos, y aquí les contamos cuales podrían ser, y el panorama completo del torneo.

3 grandes de Europa pueden quedar afuera de la Champions League

Desde su gran cambio de formato, la Champions League ha dado una gran cantidad de emociones alrededor del mudno del fútbol. Este torneo ahora plantea una etapa de liguilla, donde algunas veces los grandes tropiezan.

Muestra de ello se dio durante la semana pasada, luego de que el Manchester City cayera derrotado por 3-1 ante el Bodo/Glimt, en un partido que dejó a todos los fanáticos con la boca abierta.

Este tipo de resbalones han hecho que varios equipos estén con su clasificación a la próxima ronda en riesgo. De hecho, dentro de este grupo hay 3 grandes del viejo continente como lo son: Napoli, Benfica y Ajax.

El panorama de estos equipos se presenta de la siguiente manera:

1- Arsenal – 21 puntos

2- Bayern Munich – 18 puntos

3- Real Madrid – 15 puntos

4- Liverpool – 15 puntos

5- Tottenham Hotspur – 14 puntos

6- Paris Saint-Germain – 13 puntos

7- Newcastle United – 13 puntos

8- Chelsea – 13 puntos

9- Barcelona – 13 puntos

10- Sporting de Lisboa – 13 puntos

11- Manchester City – 13 puntos

12- Atlético de Madrid – 13 puntos

13- Atalanta – 13 puntos

14- Inter de Milan – 12 puntos

15- Juventus – 12 puntos

16- Borussia Dortmund – 11 puntos

17- Galatasaray – 10 puntos

18- Qarabag – 10 puntos

19- Olympique de Marseille – 9 puntos

20- Bayer Leverkusen – 9 puntos

21- Monaco – 9 puntos

22- PSV Eindhoven – 8 puntos

23- Athletic Club – 8 puntos

24- Olympiacos – 8 puntos

25- Napoli – 8 puntos

26- Copenhagen – 8 puntos

27- Club Brugge – 7 puntos

28- Bodo/Glimt – 6 puntos

29- Benfica – 6 puntos

30- Pafos – 6 puntos

31- Union Saint-Gilloise – 6 puntos

32- Ajax – 6 puntos

33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos

34- Slavia Praha – 3 puntos

35- Villarreal 1 punto

36- Kairat – 1 punto

Los partidos de estos 3 equipos

Para poder clasificar, estos 3 equipos deberán entrar al puesto 24 que les asegura estar en el sorteo por los dieciseisavos.

Por ello, cada uno de ellos deberá buscar una victoria, y en el caso de Benfica y Ajax, aspirar a una caída de quienes están clasificando en este momento.

Los 3 choques que definirán el futuro de estos 3 equipos son:

Napoli vs Chelsea

Benfica vs Real Madrid

Ajax vs Olympiacos

Cada uno de ellos se empezarán a jugar HOY desde las 3:00 p.m. de Colombia.