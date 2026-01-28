3 grandes de Europa que pueden quedar fuera de la Champions League HOY: ¿Habrá sorpresas?
La Champions League afronta su gran jornada de definición este 28 de enero, con lo que serán 18 partidos simultáneos.
La Champions League vive una jornada imperdible hoy 28 de enero. Luego de meses de competición, el máximo torneo de Europa definirá su primera fase, con 18 partidos jugados en simultáneo alrededor de todo el viejo continente.
Varios equipos esperan poder sellar su pase a la próxima ronda este miércoles, pero, otros están cerca de quedar eliminados de este torneo.
De hecho, hay varios grandes que están cerca de caer en el abismo previo a los dieciseisavos, y aquí les contamos cuales podrían ser, y el panorama completo del torneo.
Desde su gran cambio de formato, la Champions League ha dado una gran cantidad de emociones alrededor del mudno del fútbol. Este torneo ahora plantea una etapa de liguilla, donde algunas veces los grandes tropiezan.
Muestra de ello se dio durante la semana pasada, luego de que el Manchester City cayera derrotado por 3-1 ante el Bodo/Glimt, en un partido que dejó a todos los fanáticos con la boca abierta.
Este tipo de resbalones han hecho que varios equipos estén con su clasificación a la próxima ronda en riesgo. De hecho, dentro de este grupo hay 3 grandes del viejo continente como lo son: Napoli, Benfica y Ajax.
El panorama de estos equipos se presenta de la siguiente manera:
1- Arsenal – 21 puntos
2- Bayern Munich – 18 puntos
3- Real Madrid – 15 puntos
4- Liverpool – 15 puntos
5- Tottenham Hotspur – 14 puntos
6- Paris Saint-Germain – 13 puntos
7- Newcastle United – 13 puntos
8- Chelsea – 13 puntos
9- Barcelona – 13 puntos
10- Sporting de Lisboa – 13 puntos
11- Manchester City – 13 puntos
12- Atlético de Madrid – 13 puntos
13- Atalanta – 13 puntos
14- Inter de Milan – 12 puntos
15- Juventus – 12 puntos
16- Borussia Dortmund – 11 puntos
17- Galatasaray – 10 puntos
18- Qarabag – 10 puntos
19- Olympique de Marseille – 9 puntos
20- Bayer Leverkusen – 9 puntos
21- Monaco – 9 puntos
22- PSV Eindhoven – 8 puntos
23- Athletic Club – 8 puntos
24- Olympiacos – 8 puntos
25- Napoli – 8 puntos
26- Copenhagen – 8 puntos
27- Club Brugge – 7 puntos
28- Bodo/Glimt – 6 puntos
29- Benfica – 6 puntos
30- Pafos – 6 puntos
31- Union Saint-Gilloise – 6 puntos
32- Ajax – 6 puntos
33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
34- Slavia Praha – 3 puntos
35- Villarreal 1 punto
36- Kairat – 1 punto
Para poder clasificar, estos 3 equipos deberán entrar al puesto 24 que les asegura estar en el sorteo por los dieciseisavos.
Por ello, cada uno de ellos deberá buscar una victoria, y en el caso de Benfica y Ajax, aspirar a una caída de quienes están clasificando en este momento.
Los 3 choques que definirán el futuro de estos 3 equipos son:
Cada uno de ellos se empezarán a jugar HOY desde las 3:00 p.m. de Colombia.
