¿Cuándo es el partido de vuelta de Santa Fe vs Vasco de Gama por cuartos de la Sudamericana? Fecha y hora

Santa Fe y Vasco da Gama ya tienen definida la fecha para volver a verse las caras en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el partido de ida, ambos equipos se jugarán el todo por el todo en Brasil por un lugar en las semifinales.

Con la serie abierta, conozca cuándo será el encuentro de vuelta y a qué hora comenzará en Colombia. Ambos buscan consolidarse durante el encuentro y avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana. Le contamos cóno finalizó el partido de ida y todos los detalles de la programación para el cotejo de vuelta.

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¿Cuándo es el partido de vuelta de Santa Fe vs Vasco de Gama?

Santa Fe, que llegó al encuentro con una racha de diez partidos sin perder, salió a buscar el triunfo desde el pitido inicial. Aunque celebró en el minuto ocho, el VAR anuló el gol por una milimétrica posición adelantada.

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El equipo brasileño respondió con algunas aproximaciones que exigieron al guardameta Weimar Asprilla a mantener imbatible su portería. Los colombianos apretaron en los últimos minutos en busca del gol de la victoria, pero Vasco volvió a mostrar solidez defensiva y consiguió conservar el empate.

Con el 0-0, la serie queda completamente abierta a que cualquiera de los dos equipos pueda conseguir una ventaja en el próximo encuentro y clasificar.

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El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo martes 15 de septiembre, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia). El encuentro se jugará en el Estadio São Januário, de Rio de Janeiro.