¿Qué vehículos sí podrán transitar el Día sin carro de Bogotá? Únicas excepciones y por qué

Bogotá vivirá el próximo jueves 5 de febrero la primera jornada del Día sin carro y sin moto del 2026, una medida que busca reducir la contaminación, mejorar la movilidad y promover el uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta, el transporte público y los recorridos a pie.

Esta jornada se realiza cada año el primer jueves de febrero y está reglamentada por el Decreto 036 de 2023. Durante ese día, la ciudad limita de manera temporal la circulación de vehículos particulares y motos para generar conciencia sobre el impacto ambiental del transporte y fomentar hábitos de movilidad más responsables.

La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo en el que miles de ciudadanos deberán planear sus desplazamientos con anticipación, ya que no podrán movilizarse en carro particular ni en moto dentro del perímetro urbano.

Vehículos que sí podrán circular en el Día sin carro en Bogotá

Aunque la medida es general, el decreto establece excepciones específicas para garantizar el funcionamiento de la ciudad y la atención de servicios esenciales. Entre los vehículos autorizados para circular durante el Día sin carro y sin moto se encuentran:

El transporte público masivo y colectivo, como buses y TransMilenio.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad o destinados a su traslado.

Vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos y organismos de socorro.

Transporte escolar debidamente identificado y en servicio.

Automotores con capacidad para más de diez pasajeros.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Grúas y motos destinadas al control del tráfico por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

La caravana presidencial, así como vehículos de uso militar y de la Policía Nacional.

Organismos de seguridad del Estado y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto a sus esquemas de seguridad.

Multa por incumplir la medida

El Día sin carro y sin moto es de obligatorio cumplimiento. Quienes no respeten la restricción se exponen a una sanción correspondiente a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que para este año tiene un valor de $633.200, además de la inmovilización del vehículo.