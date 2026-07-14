¿A qué hora es el Francia vs España? Dónde ver las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

spaña protagonizan uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de mucho esfuerzo en las fases previos, estos dos favoritos chocarán en la cancha, con la ambición de conseguir un boleto a la gran final.

‘Les Blues’ se medirán a ‘La Roja’ y buscarán volver a demostrar su poderío ofensivo, ante un equipo que espera poder llegar a la gran final por primera vez desde 2010.

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Si usted es uno de los grandes fanáticos del fútbol que ha disfrutado de este torneo, les contamos aquí la hora en la que se dará este gran partido HOY.

Así llegan ambos equipos

Indudablemente, Francia ha sido una de las selecciones más destacadas de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps ha superado de forma notable sus eliminatorias, sobre todo gracias al poderío ofensivo de sus figuras.

Kylian Mbappé, Michael Olise o Ousmane Dembélé han demostrado toda su artillería en este torneo, con la que han llevado a Francia hasta las semifinales.

Allí se medirán a uno de los equipos más potentes de este torneo, como ha sido el caso de España. ‘La Roja’ ha dominado gran parte de la competencia gracias a su posesión.

Aun así, varios de los fanáticos mantienen dudas sobre las capacidades de esta selección, en especial con el poderío ofensivo de los franceses.

Sin lugar a dudas, este será un partido imperdible, que buscará dar un boleto a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cabe recordar que del otro lado del cuadro, los protagonistas de la final serán Argentina e Inglaterra, quienes esperan ser parte de un cierre de torneo totalmente imperdible.

¿A qué hora es el Francia vs España?

Sin lugar a dudas, este será un auténtico ‘partidazo’, Francia vs España tendrá lugar este 14 de julio, en lo que será un choque clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El puntapié inicial será a las 2:00 p.m., y podrá disfrutarlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS, además de la transmisión oficial de Gol Caracol, Ditu, DSports, Paramount+, Canal RCN, WinSports y Disney+ siempre que tenga una suscripción a este servicio.