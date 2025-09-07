El truco con el que puede escuchar música en YouTube con la pantalla de su celular apagada

YouTube es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. Este sitio web permite disfrutar de videos, entretenimiento, e incluso música con varios videoclips inolvidables.

Su uso se ha popularizado desde hace más de una década, especialmente en las nuevas generaciones, las cuales aprovechan el mundo de entretenimiento que permite disfrutar esta red social.

Aun así, uno de los aspectos más incómodos de YouTube es que no permite apagar la pantalla de su teléfono celular mientras escucha música, al menos en su versión gratuita.

Sin embargo, un sencillo truco le puede permitir realizar esto, y acá les contamos como puede hacerlo paso a paso.

¿Cómo escuchar música en YouTube con la pantalla del celular apagada?

Escuchar música es, indudablemente, uno de los momentos favoritos del día de millones de personas. Miles de seres humanos disfrutan de sus artistas y de canciones históricas día tras día.

Varias son las aplicaciones o plataformas que permiten este servicio de streaming de música, pero una de las más usadas es YouTube.

Esta red social cuenta con un amplio catálogo de éxitos musicales, gracias al registro de varios artistas de fama mundial.

Sin embargo, uno de los aspectos de YouTube que incomodan a los usuarios es el hecho de que, al menos en su web, estas canciones no pueden escucharse con la pantalla apagada.

Al momento de apagar la pantalla de su celular, la música se detendrá, e incluso YouTube muestra la posibilidad de poder acceder a esto como una función de pago.

Aun así, hay un truco con el que puede saltar esta prohibición, y que es muy sencilla desde su teléfono celular.

Para ello debe instalar ‘Brave’, un explorador de internet que funciona como una popular alternativa para el famoso Google Chrome.

Luego de esto, podrá dirigirse a YouTube y buscar el video que desea ver o escuchar. Allí podrá tocar los ‘3 puntos’ de la app que le permitirán ingresar a las opciones, y encontrar los apartados de ‘configuración’ y ‘multimedia’.

Una vez allí puede encontrar las opciones de ‘reproducción en segundo plano’, en caso de estar desactivada, debe activar esta función, y así podrá escuchar música con su teléfono bloqueado, para que pueda disfrutar con total comodidad de los mejores éxitos.