¿Cómo identificar si una llamada de un número desconocido es una estafa? Siga estos pasos

Todos los días, cientos de personas reciben llamadas spam que, en ocasiones, pueden ser para ofrecerles productos y servicios, pero en otros casos, también pueden ser delincuentes que buscan estafar a los usuarios. Por eso, varios dispositivos ya tienen una opción mediante la cual usted puede identificar cuáles son esos números que ya tienen reporte.

Actualmente, cientos de personas hacen sus denuncias antes las autoridades cibernéticas, mencionando que han sido estafadas mediante llamadas de personas inescrupulosas. Aunque no se conocen muchos detalles de cómo logran conseguir toda la información de los usuarios, sí han revelado qué se puede hacer para evitar esto.

Leer más: Hulu llega a Latinoamérica y reemplaza a Star en Disney+: ¿Cuáles son los cambios en la aplicación?

¿Cómo identificar si una llamada de un número desconocido es una estafa?

@platzi Esta es una nueva función de iOS 26 te ayuda a que las llamadas de spam no te molesten más. Aquí te mostramos a activarlo en tu iPhone con iOS 26. Esta función se conoce como Call Screening 🙂 Recuerda tener instalado o instalar iOS 26 ♬ sonido original – Platzi

Debido a la gran cantidad de llamadas spam que puede llegar a recibir una persona cada día, ya varios expertos en tecnología han dado a conocer algunas soluciones útiles que lo podrían ayudar para que no sea víctima de engaño, ni millonarios robos.

Por eso, ya hay varias aplicaciones y programas hechos con IA que le van a permitir identificar de forma segura y en tiempo real si una llamada es una estafa o si, por el contrario, se trata de una comunicación desde un banco o de una persona importante.

En la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil va a poder encontrar apps como TrueCaller que tiene dos versiones, una totalmente gratis con anuncios y otra que tiene que tener un pago mensual. Esta app le permite identificar en tiempo real la identidad de persona que lo está llamando y revela si tiene una denuncia por spam o si se trata de un número personal.

Si usted está recibiendo una llamada sospechosa, de inmediato la app le va a avisar que se trata de un posible spam. De hecho, puede ver en los comentarios todo lo relacionado con robos, venta de productos, empresas de telefonía móvil, entre otros casos.

Incluso, los usuarios con Iphone que cuentes con iOS 26 cuentan con esa función en la que podrán saber quién se está comunicando con ellos, para evitar este tipo de Spam. Sin embargo, esta nueva actualización no ha llegado al país, pero se espera que esté disponible en los próximos días.

¿Cómo tener un identificador de llamadas en el celular?

Solo debe acceder a la tienda de aplicaciones, en donde va a encontrar varias aplicaciones, seleccione la que más le guste y cumpla con todo lo que está buscando en este momento. Después, ingresa con su correo y número de celular, acepta todos los permisos de la app y ya puede empezar a disfrutar de un identificador de llamadas, que le puede ahorrar muchos dolores de cabeza.