¿Cuál es la mejor intro en la historia del metal? Marcó época y sorprendió a miles de fans

El metal es uno de los géneros con mayor influencia dentro del mundo de la música. Este icónico estilo ha sido capaz de brillar a través del tiempo, gracias a varias agrupaciones históricas, cuyos éxitos han sido inmortalizados.

Bandas de poderío mundial han sido capaces de coronarse en la cima de este género, e incluso acumular millones de fanáticos alrededor del mundo de manera destacada.

Muchos elementos son claves para resaltar una canción dentro del metal, aunque, esto claramente es subjetivo. Aun así, un aspecto clave para que un éxito triunfe en esta industria es la intro.

Un buen inicio puede hacer que los fanáticos se sientan enganchados, y hasta desaten un instinto adictivo hacia ciertas canciones. Por ello, aquí les hablaremos sobre la mejor intro del metal.

¿Cuál es la mejor intro del metal?

Para nadie es un secreto que el metal cuenta con una gama amplia de éxitos. Varias canciones de este género han encantado a sus fans, y se han coronado en la parte más alta de la industria.

Claramente muchos de ellos se han convertido en himnos e incluso han recibido reconocimiento inmortal por parte de fanáticos.

Bandas de la talla de Metallica, Megadeth, Anthrax y más, han logrado marcar a la industria de forma inolvidable con canciones que son auténticos ‘hits’.

Gran parte de estas bandas han conseguido construir intros absolutamente inigualables. No obstante, hay una en concreto que se lleva el premio como la líder de este rubro.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Black Sabbath’, el éxito homónimo de la banda liderada por Ozzy Osbourne. Este intro fue originado por una agrupación histórica, pero lo más resaltante es el legado de este éxito.

Esta canción fue lanzada en 1970, y fue el álbum debut de Black Sabbath. Dicho éxito fue la punta de lanza de aquel disco, y se convirtió en un éxito legado del género.

El inicio de esta canción es legendario. Sin embargo, lo que la pone por encima del resto, es que, para muchos, este fue el comienzo del género a nivel mundial, por lo que se trata del intro del metal como género.

Sin dudas, esta composición es legado claro y notorio del brillo de Black Sabbath en el metal, y de la influencia de esta banda en el mundo de la música.