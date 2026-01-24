Las 5 mejores cantantes femeninas del metal en la actualidad, según especialistas: Emily Armstrong y más

El metal posee una cantidad enorme de talentos femeninos en sus filas. Este género amante del ‘headbanging’ ha presentado una pasión interminable alrededor del mundo, gracias a éxitos de brillo internacional.

Éxitos pertenecientes a este estilo se han convertido en clásicos, y varias de las producciones de épocas anteriores han llegado a ser himnos irrepetibles.

Más noticias: El clásico del rock que ha roto récords en 2026: es un éxito legendario de este siglo

Esto ha sido posible gracias a talento tanto masculino, como femenino. No obstante, en este caso nos centraremos en este último para hablarles de las que son, según especialistas, las 5 mejores cantantes mujeres del género actualmente.

La mejor cantante femenina de metal actualmente

Si bien el auge mayor del metal data de otra época, miles de fanáticos siguen demostrando pasión por este género y sus lanzamientos en la actualidad. Este estilo musical marca tendencia, y así lo hacen sus interpretes.

Varias bandas salen a girar por el mundo, e incluso, muchas de ellas cuentan con ‘sold outs’ en sus fechas. Algunas de estas agrupaciones generan una pasión notable en sus fans, y hasta muestran cambios con mujeres liderando en las voces.

Esta tendencia ha brillado de gran manera. Así ha sido demostrado con adiciones como la de Emily Armstrong, la nueva voz de Linkin Park, amada por sus fans por el mundo.

De hecho, recientemente Metal Awards hizo una votación entre fanáticos, para revelar las 5 mejores cantantes mujeres del género en la actualidad, como cierre al año musical de 2025.

La lista fue liderada justamente por Armstrong, quien se llevó el 29,76 % de los votos de los amantes del metal.

Más noticias: Ni ‘De música ligera’ ni ‘Flaca’: Esta es la canción más escuchada del rock argentino, según la IA

El resto de las contendientes

En segundo puesto destacó Floor Jansen, vocalista de Nightwish. Esta es una banda de metal simfónico, la cual ha brillado de gran forma, gracias al talento de esta cantante con 22,45 % de los votos.

El tercer lugar le perteneció a Asami, la japonesa que acumula 22,37 %, gracias al apoyo de sus fans, a quienes sorprendió gracias a su talento mostrado en Lovebites.

El penúltimo puesto fue para Tarja Turunen. Esta vocalista es compañera de Floor Jansen en Nightwish, donde ambas han demostrado su potencial, con lo que le permitió acumular 14,15 % de los votos.

Finalmente, el último lugar es para Mayu, con 2,82 % de las votaciones. Esta artista ha brillado con Nemophila, su agrupación de metal melódico, con la que ha cautivado al mundo.

Sin dudas, estos 5 nombres son demostración clara del poder femenino en el metal, y de la fuerza de esta banda a nivel mundial.