Este es el festival de metal más grande del mundo: se hace en Europa y ha tenido más de 30 ediciones

El metal es uno de los géneros con mayor pasión alrededor del mundo. Canciones y ritmos han girado alrededor del mundo, gracias al fanatismo que acumula este estilo sonoro, el cual ha escrito historia desde hace largas décadas.

Esta corriente musical ha sido celebrada en incontables ocasiones alrededor del mundo, a través de conciertos, e incluso de varios festivales que tienen lugar en todo el planeta.

La cantidad de festivales que han aclamado el metal es incontable. Sin embargo, en este caso hablaremos del líder del sector, en lo que es el evento más grande del género.

Este es el festival más grande de metal en el mundo

Los festivales de música se han convertido en una de las tendencias más grandes de la industria en la actualidad. Miles de fanáticos aprovechan estos eventos para celebrar sus géneros favoritos.

Sin embargo, esta es una idea que surgió desde el siglo pasado, e incluso, el metal fue uno de los géneros precursores de ello.

El festival más grande del metal inició en 1990. Sus asistencias iniciaron en los cientos, y acabaron en miles de fans en la actualidad.

Se trata del Wacken Open Air, un festival que se originó en Alemania, y que desde entonces ha conmemorado el metal, con bandas de nivel inigualable a la cabeza.

Este es uno de los eventos musicales más grandes de Europa, y miles de amantes festejan la ocasión de poder vibrar al ritmo de bandas inigualables de este estilo.

La cantidad de bandas presentes

El Wacken Open Air cuenta con más de 30 ediciones. Cada una de ellas ha sido sumamente memorables, con presencia de varios estilos de rock y de metal.

Este evento es el más grande, sobre todo por la cantidad de bandas que acumula en su cartel. La cifra de artistas acumulados sobrepasa incluso los 200, tal y como fue en 2023.

Año tras año, los ‘headliners’ de este festival generan una emoción inigualable, y una cantidad de expectativas brillantes en el mundo, sobre todo por parte de quienes suelen viajar a estos shows.

Tal fue el caso de 2025, cuando el Wacken Open Air contó con la presencia de Guns N’ Roses, Gojira, Papa Roach, Machine Head o Saltatio Mortis como bandas protagonistas.

Se espera que en este 2026 no sea la excepción, y el Wacken Open Air vuelva a estremecer a todos los amantes del metal tanto en Alemania como en el mundo.