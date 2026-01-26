Las 10 canciones de metal que lo harán llorar: clásicos históricos del género

El metal es uno de los géneros más potentes y estridentes del mundo musical. Miles de personas disfrutan de este estilo diariamente, gracias a la forma en que puede emocionar y estremecer a cada uno de sus fans.

Si bien el metal es conocido por su fuerza, algunos éxitos también han emocionado a sus fans, e incluso, han llegado a hacer que varios seguidores se conmuevan hasta las lágrimas.

Si usted es uno de ellos, aquí les hablamos sobre 10 canciones del metal que son clásicos del género y que pueden hacerlo llorar.

10 canciones de metal que lo harán llorar

Para nadie es un secreto que el metal destaca sobre todo por la fuerza de su sonido, y por el poder de sonidos de guitarras y batería con fuerza inigualable.

Sin embargo, estas canciones también resaltan gracias al poder sentimental que guardan varias de sus canciones en sus letras.

Muchas canciones pueden generar una emoción interna notable, al punto de llegar a derramar lágrimas, y aquí justamente les hablaremos de 10 de ellas, resaltadas desde Metal Awards.

La primera de ellas es de una banda icónica del rock y el metal, como lo es Evanescence. Esta agrupación cuenta con una pasión notable, y así lo denotan éxitos brillantes, como lo es el protagonista de esta lista, ‘My Immortal’.

En segundo puesto destaca ‘Ohne Dich’, una de las producciones más brillantes de Rammstein. Esta canción destaca con un estilo melancólico que ha encantado a sus fans.

El tercer lugar es para Within Temptation. Esta agrupación destaca con varios éxitos, pero la más notable es ‘Forgiven’, una de las canciones más tristes de este género.

En el puesto 4 destaca Disturbed, una banda que ha generado tendencia en todo el mundo con sonidos resaltantes. Pero entre sus canciones más brillantes resalta ‘The Sound of Silence’.

La mitad del top es para otro éxito sumamente destacado como lo es ‘Poet and the Pendulum’, una composición de Nightwish. Esta canción es brillante, y su tono melancólico emociona a miles.

La lista completa

Si se sintió conmovido por alguna de estas canciones, y quiere explorar el lado más sentimental del metal, aquí les dejamos el Top10 completo:

1. Evanescence – My Immortal

2. Rammstein – Ohne Dich

3. Within Temptation – Forgiven



4. Disturbed – The Sound Of Silence



5. Nightwish – Poet and the Pendulum



6. System Of A Down – Aerials



7. Metallica – Fade to Black



8. Babymetal – No Rain, No Rainbow



9. Tarja – Sing for Me



10. Architects – Hereafter



