Las 5 mejores bandas de metal de la actualidad, según especialistas: Iron Maiden y más

El metal es uno de los géneros más grandes de la música. Miles de personas disfrutan al ritmo de este estilo, a partir de bandas que logran enamorar con su potencia, sonido, letras y más aspectos claves en sus canciones.

Varias agrupaciones han brillado de manera excelente, y se han posicionado en lo más alto de la industria musical, a partir de éxitos potentes y sumamente resaltantes.

Más noticias: Las bandas que no deben faltar en su playlist si quiere ser fan del nu metal

Muchas de ellas cuentan con una aprobación y un cariño inolvidable, y por ello, en este caso les hablaremos de las que serían las 5 mejores bandas del metal en la actualidad.

¿Cuáles son las 5 mejores bandas de metal de la actualidad?

Para nadie es un secreto que el metal es uno de los géneros con mayor recorrido en la industria musical. Este género ha brillado desde hace varias décadas, con éxitos inolvidables y bandas icónicas.

Aunque para muchos el auge de este género data de hace varios años, este estilo aun se encuentra vigente, e incluso, es considerado como uno de los más brillantes de la industria.

Muchas bandas han sido las protagonistas de esta presencia en el metal en la actualidad, y justo de esta manera lo han destacado algunos especialistas.

A finales de 2025, la plataforma ‘Metal Awards’ llevó a cabo un sondeo de las 5 mejores bandas del metal en la actualidad.

Varias bandas destacaron. Sin embargo, hubo 5 bandas que destacaron y se posicionaron como las líderes de esta votación, y aquí les contamos de cuales se trata.

La primera de ellas fue Baby Metal. Esta agrupación lideró de manera destacada, incluso por encima de bandas de recorrido mundial.

El cariño por esta banda ha sido notable desde hace varios años, y se ha manifestado con cada uno de sus conciertos alrededor de todo el planeta.

En el segundo lugar destacó Sleep Token. Esta banda ha brillado desde 2016, como una agrupación británica brillante desde el metal progresivo.

Más noticias: Esta es la famosa banda de metal que un estudio asocia con una personalidad menos amable

La tercera posición es para Arch Enemy. La banda sueca enamora en cada una de sus presentaciones, a partir de sonidos brillantes cercanos al death metal.

Dos bandas más para cerrar la lista

Si bien la presencia de las 3 primeras bandas responde a agrupaciones emergentes, el cierre de esta lista con 2 colectivos con más de 20 años de trayectoria.

La primera de ellas es para Linkin Park. La agrupación liderada por Mike Shinoda ha vuelto a los escenarios, y desde entonces, la industria musical ha vibrado al ritmo de este legendario grupo.

Finalmente, la agrupación que cierra este top es Iron Maiden. La histórica banda de Steve Harris ha brillado por décadas y su legado es innegable, lo que la posiciona como la quinta mejor banda de la actualidad.

El porcentaje de elección fue el siguiente:

1- Baby Metal – 33,76 %

2- Sleep Token – 29,50 %

3- Arch Enemy – 11,44 %

4- Linkin Park – 10,74 %

5- Iron Maiden – 5,60 %