¿Cuál es el iPhone más barato de Colombia en 2026? Características, modelo y precio oficial

Con el reciente lanzamiento de la generación de iPhone 18 por parte de Apple, vuelve una pregunta que muchos en Colombia se hacen: ¿cuál es el iPhone más barato que se puede comprar actualmente?

Al revisar la oferta de tiendas partner como Mac Center e iShop, el modelo que aparece como la puerta de entrada más económica al mundo Apple es el iPhone 16e, con un precio desde $2.999.000 pesos colombianos para su versión de 128 GB.

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Aunque ya existen generaciones más nuevas, el iPhone 16e sigue siendo una alternativa llamativa para quienes quieren un equipo de Apple sin tener que pagar el precio de lanzamiento de los modelos más recientes.

Meet iPhone 16e, the newest member of the iPhone 16 family! #AppleLaunch https://t.co/q9BHWxdYtN — Tim Cook (@tim_cook) February 19, 2025

¿Qué tiene el iPhone 16e?

El iPhone 16e cuenta con el chip A18, uno de los procesadores de la generación iPhone 16. Esto significa que, aunque no sea el modelo más nuevo, tiene potencia suficiente para las tareas del día a día: redes sociales, aplicaciones, fotografías, videos, navegación y videojuegos.

También incluye 128 GB de almacenamiento en su versión de entrada y conectividad 5G, por lo que puede aprovechar las redes de quinta generación disponibles en Colombia, dependiendo del operador y la cobertura.

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En fotografía, incorpora una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, una configuración que busca ofrecer buenos resultados sin llegar al sistema de cámaras de los modelos Pro.

Otro detalle importante es que el equipo es compatible con Apple Intelligence, por lo que sus usuarios pueden acceder a las funciones de inteligencia artificial de Apple disponibles para dispositivos compatibles.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16e en Colombia?

El precio de referencia actualmente es de $2.999.000, aunque hay que tener en cuenta que el valor puede cambiar según la tienda, promociones, disponibilidad y capacidad de almacenamiento.

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Con la llegada del iPhone 18, los modelos de generaciones anteriores pueden empezar a moverse en precio, convirtiéndose en una opción interesante para quienes no necesitan tener el último lanzamiento.

Así que, si la pregunta es cuál es el iPhone más barato de Colombia en 2026, por ahora el dato apunta al iPhone 16e de 128 GB, con un precio desde $2.999.000 pesos colombianos. Antes de comprarlo, eso sí, conviene revisar el precio vigente en la tienda elegida, porque las promociones pueden cambiar.