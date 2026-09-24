Rock Al Parque 2026 suma nuevas bandas a su fiesta de 30 años: conozca el listado completo

Rock Al Parque prepara una nueva edición para celebrar sus tres décadas de historia y confirmó en las últimas horas la incorporación de más agrupaciones a su programación. El festival se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en el parque Simón Bolívar de Bogotá, donde se espera la llegada de miles de asistentes.

La nueva programación de Rock Al Parque amplía la diversidad musical y suma propuestas tanto nacionales como internacionales. Entre las agrupaciones anunciadas aparecen nombres de distintas generaciones del rock colombiano, además de proyectos alternativos, punk, hardcore, metal, electrónica y sonidos de raíz afro y caribeña.

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Rock Al Parque suma nuevas bandas a su cartel

Estas bandas se presentarán en la tarima BBC, escenario patrocinador en la celebración de los 30 años de Rock al Parque. Allí aparecen artistas de diferentes momentos de la escena nacional, entre ellos La Severa Matacera e Info, junto con Kraken y Darkness, agrupaciones relacionadas con el sonido metalero.

La programación también incorpora propuestas de la escena alternativa como Margarita Siempre Viva, Medved y Nicolai Fella. En cuanto a los sonidos afro, el cartel incluye a Nawal, Los Elefantes y The Klaxon. El punk y el hardcore tendrán representación mediante Los Setas, Real House of Hate y Pornomotora.

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Rock Al Parque amplía su diversidad musical

La programación internacional reúne proyectos con diferentes influencias. Wakñuta Tonic y EM3 forman parte de las nuevas propuestas, mientras Kill The Clowns incorpora una propuesta de electrónica.

También aparecen Doris Vespa y Ghetto Kumbé, que aportan sonidos relacionados con el dub, la indietrónica y los ritmos del Caribe colombiano. Tizishi completa esta parte de la programación.

Con estas incorporaciones, Rock Al Parque fortalece el cartel previsto para su aniversario número 30 y amplía la variedad de géneros presentes durante los tres días del festival. El evento, organizado con el respaldo de Idartes, mantiene así su convocatoria para una celebración que reunirá en Bogotá a artistas nacionales e internacionales.

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