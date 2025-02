Apple sorprendió a sus seguidores de todo el mundo con la presentación de su nuevo iPhone 16e, un nuevo modelo que ofrece las características más avanzadas de sus smartphones, pero a un precio más accesible. Este dispositivo representa una buena alternativa para quienes buscan un celular de calidad a precios más bajos.

El iPhone 16e llega con un diseño elegante y minimalista, disponible en colores blanco y negro, y se comercializará en versiones de 128GB, 256GB y 512GB. A pesar de su bajo precio en comparación con otros modelos de la marca, este smartphone integra tecnologías innovadoras que optimizan su rendimiento, autonomía y experiencia de usuario.

Le puede interesar: iPhone 17 y más; estos son los lanzamientos que prepararía Apple para 2025

El nuevo iPhone 16e está equipado con el potente chip A18, que mejora la eficiencia del dispositivo y permite aprovechar las funciones de Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia artificial de la compañía.

En cuanto a la autonomía, el iPhone 16e supera a modelos anteriores, ofreciendo hasta seis horas más de batería que el iPhone 11. También cuenta con resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, lo que lo hace más duradero en diferentes condiciones.

Mire también: Este es el celular de Apple que los expertos recomiendan comprar; no es el iPhone 16

El sistema de cámaras es otro de sus puntos fuertes. Su cámara principal de 48 Mpx con tecnología Fusion permite capturar imágenes en alta resolución, acompañada de un teleobjetivo x2 para obtener mejores detalles en la fotografía. Además, el sistema Face ID sigue presente, brindando seguridad y comodidad en el desbloqueo del dispositivo.

Por otro lado, este modelo incluirá el botón Acción, que se puede personalizar para realizar funciones rápidas, como activar la cámara o encender la linterna con un solo toque. También se mantiene la carga inalámbrica y la compatibilidad con el conector USB-C, facilitando la conexión con otros dispositivos y accesorios.

Meet iPhone 16e, the newest member of the iPhone 16 family! #AppleLaunch pic.twitter.com/q9BHWxdYtN