¿Cuál es el carro eléctrico más barato de Colombia? Este es su valor

En medio del crecimiento de la movilidad sostenible en el país, cada vez más colombianos se interesan por los vehículos eléctricos como una alternativa económica y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, uno de los principales factores al momento de tomar la decisión sigue siendo el precio. Por eso, surge una pregunta clave: ¿cuál es el carro eléctrico más barato de Colombia y cuánto cuesta realmente acceder a esta tecnología?

En este 2026, el crecimiento de los eléctricos e hibrídos ha sido histórico, por lo que es más común ver este tipo de automóviles. Aquí le contamos cuál es el más económico del mercado y que muchos han optado como una opción.

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¿Cuál es el carro eléctrico más barato en el país?

El más económico actualmente en el país es el Wuling Hongguang Mini EV, el cual está disponible en Colombia desde el 2023. Desde entonces ha marcado un aumento en ventas signiticativo, gracias a su valor y simplicidad. Es un modelo ‘mini’ de carros, el cual ha logrado vender más 1.85 millones de unidades, según lo reportado por la compañía.

No es un coche ideal para carretera, sino que tiene un enfoque 100% urbano. Por lo tanto, ayuda a solucionar la movilidad día a día, esquivar el tráfico y estacionar en lugar pequeños. Esta ha sido una de las principales razones por la que la mayoría de conductores eligen esta opción, pues por lo general buscan un auto para uso diario.

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Viene con cuatro puertas y para cuatro pasajeros. La compañía entendió perfectamente que “menos es más”, siendo este una de los motivos de su éxito. Su valor en Colombia con costos de exportación y tasas de aduanas, está aproximadamente en unos 50 millones de pesos.