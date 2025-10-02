¿Qué luces de carros NO están permitidas en Colombia? Esto dice el Código Nacional

La ley 769 de 2002 mejor conocida como el Código Nacional de Tránsito, es la que se encarga de regular todo lo relacionado con las normas de tránsito y las responsabilidades que tiene cada actor vial en el territorio nacional.

Como propietario de un vehículo automotor, los conductores tanto de carros como de motos deben informar a la respectiva autoridad de tránsito cuando lleven a cabo una modificación que suponga una actualización en la licencia de tránsito.

Estas son algunas de las que requieren notificación a la autoridad según el CNT:

Cambio de carrocería

Cambio de color

Cambio de servicio del vehículo

Cambio de motor

Conversión a gas natural de vehículo automotor

Luces reglamentarias según el CNT

Un vehículo apto para circular por las vías de Colombia debe contar con luces delanteras, traseras y algunas adicionales.

Luces de posición o cuartos: se usan para indicar la posición del carro.

Luces bajas: iluminan a distancia corta y se utilizan para la conducción nocturna en ciudad o en carretera. Son de baja intensidad.

Luces altas: emiten una luz más intensa y en condiciones de baja visibilidad. Se pueden utilizar en neblina o lluvia.

Luces Direccionales: se utilizan para indicar giros o cambio de carril

Luces estacionarias: se utilizan parquear o reportar una emergencia

En cuanto a la tecnología, estas luces pueden ser halógenas, LED y xenón. En Colombia, transitar con una luz fundida le puede representar una multa de 30 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV) y si dos o más están dañadas, podría generar la inmovilización del vehículo.

¿Cuáles son las luces que no están permitidas según el CNT?

Según el Código Nacional de Tránsito, las luces que no están permitidas son: intermitentes, de alta intensidad o aparatos como sirenas, las cuales están reservadas para vehículos de servicio como los de bomberos, policía o ambulancia.

Por circular con las anteriores luces, se puede colocar un comparendo bajo la infracción C28, cuyo valor es de $604.054.