Conciertos de METAL confirmados en Colombia para 2026: Arranca Avenged Sevenfold

El metal se convirtió en el principal protagonista en los eventos que se van a realizar en este 2026 en Colombia. Por lo que cada vez es mejor la acogida que le dan los fans a este género, lo que llevó a cientos de personas a pedir conciertos de este género en el territorio nacional.

En esta oportunidad, le presentamos todos los conciertos de metal que se van a realizar en Colombia, la fecha exacta y el lugar en donde se van a realizar estos conciertos a lo largo del año. Puede que en las próximas semanas se confirmen nuevos eventos, por lo que este es el listado oficial con los anuncios dados hasta el mes de enero del 2026.

Leer más: Famoso festival a reúne a Hyrax, Necrofier y otras bandas de metal totalmente GRATIS; todo lo que debe saber

Conciertos de metal confirmados en Colombia en el 2026

Cynic + Imperial Triumphant se presentará el 18 de enero en el Capital Music Relevent en Bogotá

Avenged Sevenfold se presentará el 20 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Dark Tranquillity se presentará el 21 de enero en el Teatro Astor Plaza de Bogotá

Black Angel Fest XL el 24 de enero en el Coliseo Manchester en Bello, Antioquia.

Rivers of Nihil el primero de febrero en el Boro Room en Bogotá

Forbidden el tres de febrero en el Capital Live Concerts en Bogotá

Colombian Shows Fest #10 el siete de febrero en Ace of Spades en Bogotá

Psychonaut 4 el siete de febrero en el Relevant Music Hall de Bogotá

Obituary el ocho de febrero en el Ace of Spades de Bogotá

Enforcer el 14 de febrero en Ace of Spades en Bogotá

Enforcer el 15 de febrero en The Green Club en Medellín

Cerebral Incubation el 21 de febrero en Relevant Music Hall en Bogotá

Silent Scream el 28 de febrero en Bucaramanga

Symphony X el 25 de marzo en el Royal Center en Bogotá

Dream Theater el 18 de abril en el Movistar Arena en Bogotá

Tank el 18 de abril en el Capital Live Concerts en Bogotá

Jinjer el 21 de abril en el Teatro Astor Plaza en Bogotá

Megadeth en su gira de despedida el 26 y 27 de abril en el Movistar Arena en Bogotá

In Flames el 28 de abril en el Royal Center de Bogotá

Korn el dos de mayo en el Coliseo Medplus en Bogotá

Colombian Black Mass 2026 en el Capital Lives Concerts en Bogotá

Draconian el 21 de mayo en el Teatro Astor Plaza en Bogotá

Iron Maiden el 11 de octubre en el Distrito Cultural Vive Claro en Bogotá

Seguir leyendo: Cantantes de rock que siempre estuvieron lejos de los excesos durante su fama; Gene de Kiss entre ellos

Para el 19 de febrero estaba programado el importante evento ‘Gigantes del rock 2.0’, en donde se esperaba la presencia de varias estrellas internacionales. Sin embargo, en días pasados se dio a conocer que había sido cancelado y no se conocen más detalles al respecto.