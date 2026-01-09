Esta es la famosa banda de metal que un estudio asocia con una personalidad menos amable

La ciencia lleva años estudiando cómo la música se relaciona con la personalidad. Diversas investigaciones han mostrado que los estilos y artistas que una persona escucha con frecuencia pueden estar vinculados a ciertos rasgos de su forma de ser.

Lejos de tratarse solo de una cuestión de gustos, estos estudios plantean que las preferencias musicales pueden ofrecer pistas sobre cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. En ese contexto, un trabajo académico volvió a poner el foco en el rock y el metal, géneros que suelen generar debate.

La investigación fue realizada por especialistas del Centro Psicométrico de la Universidad de Stanford, en conjunto con la Universidad de Cambridge. Para el análisis se utilizaron datos obtenidos a través de la aplicación myPersonality, que reunió información de millones de usuarios de Facebook. Los participantes completaron un cuestionario extenso que evaluaba los cinco grandes rasgos de personalidad: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo.

A partir de estos datos, los investigadores compararon los resultados de personalidad con las páginas musicales que seguían los usuarios, lo que permitió identificar patrones entre determinados artistas y ciertos rasgos psicológicos.

La banda de metal asociada a una personalidad menos amable

Uno de los hallazgos más comentados del estudio fue la relación entre algunas bandas de metal y niveles más bajos de amabilidad. En particular, los seguidores de Rammstein y Marilyn Manson obtuvieron puntuaciones menores en este rasgo, que está relacionado con la cooperación, la empatía y la disposición a llevarse bien con otros.

Además, en el caso de Marilyn Manson, los fans también mostraron una mayor tendencia al neuroticismo, un rasgo vinculado con la inestabilidad emocional. Resultados similares se observaron en seguidores de Judas Priest, Placebo y otros artistas del rock alternativo.

El estudio también señaló otros datos llamativos: los fans de Bring Me The Horizon aparecieron como los menos aplicados en términos de responsabilidad, mientras que quienes escuchan a Nightwish tendieron a ser más introvertidos. Por otro lado, seguidores de bandas como The Smiths coincidieron con los de Marilyn Manson en niveles más altos de neuroticismo.