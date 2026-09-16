Concierto de despedida de Ozzy Osbourne se estrenará en los cines, esta es la fecha: ¿Llegará a Colombia?

El ‘Back To The Beginning’ de Ozzy Osbourne ha sido, sin dudas, uno de los conciertos más grandes del metal en los últimos años. Este histórico cantante fue despedida por todos sus fanáticos en el escenario, con un festival que ya cumple más de 1 año.

Poco antes del triste fallecimiento del vocalista de Black Sabbath, miles de personas se reunieron en el Villa Park para celebrar la trayectoria de esta estrella y su banda.

Osbourne estuvo acompañado por todos sus fans, y varias leyendas en un concierto que, para muchos, es el mejor en la historia del rock y el metal.

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De hehco, este show volvió a ser noticia en este 16 de septiembre, luego de que se revelara que este concierto se estrenará en los cines próximamente.

Concierto de despedida de Ozzy Osbourne se estrenará en los cines

A través de las redes sociales de Ozzy Osbourne se lanzó una gran sorpresa para los fans este 16 de septiembre. Mercury Studios y Trafalgar Releasing anunciaron la llegada a los cines de ‘Back To The Beginning’.

Este histórico concierto será presentado en una película que llegará a la gran pantalla, para el deleite de los amantes del metal y el rock.

Cabe recordar que este show contó con la presentación de Ozzy Osbourne, Black Sabbath y además esta amplia lista de artistas entre los cuales destacaron nombres como:

Metallica

Guns N’ Roses

Slayer

Pantera

Tool

Gojira

Alice in Chains

Lamb of God

Halestorm

Anthrax

Rival Sons

Mastodon

Tom Morello

Lzzy Hale

Nuno Bettencourt

Jake E. Lee

Adam Wakeman

David Ellefson

Mike Bordin

David Draiman

Scott Ian

Whitfield Crane

Frank Bello

Yungblud

Rudy Sarzo

Travis Barker

Danny Carey

Chad Smith

Billy Corgan

K.K. Downing

Adam Jones

Sammy Hagar

Vernon Reid

Papa V Perpetua

Ronnie Wood

Steven Tyler

Andrew Watt

Jason Momoa

La fecha de salida de este evento a los cines se dará el próximo 28 de octubre, y todo lo referente al lanzamiento podrá verse en la página web oficial de ‘Back To The Beginning’.

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¿Llegará a Colombia?

Por ahora se desconoce los países con exactitud en los que se estrenará esta película. Sin embargo, el anuncio reveló que el estreno de esta producción será a nivel mundial, por lo que los fanáticos están expectantes.

En caso de que quiera estar atento al lanzamiento en Colombia, deberá registrarse en la página web oficial de ‘Back To The Beginning’ con sus datos personales, y también la región del país en la que habita, para estar atento a próximas novedades.