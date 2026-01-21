Así va la tabla de goleadores de la Champions tras doblete del colombiano Luis Suárez

Luis Javier Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. El delantero colombiano fue decisivo en la más reciente jornada de la Champions League al marcar dos goles en la victoria del Sporting de Lisboa frente al PSG, en un partido clave para las aspiraciones de su equipo.

La actuación del atacante no solo fue importante por el resultado, sino también por lo que representa en su crecimiento deportivo. Suárez se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas del Sporting y, al mismo tiempo, en uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección de la Selección Colombia.

El triunfo permitió que el club portugués sumara 13 puntos en el grupo, igualando al PSG y quedando muy cerca de asegurar su paso directo a los octavos de final. Los goles de Suárez llegaron en la recta final del compromiso y reflejaron su capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Así va la tabla de goleadores de la Champions League

Con el doblete frente al conjunto francés, Luis Javier Suárez llegó a cuatro anotaciones en la actual edición de la Champions League. Esta cifra lo ubica en la séptima posición de la tabla de goleadores, en una lista liderada por figuras de primer nivel del fútbol europeo.

En lo más alto se mantiene Kylian Mbappé, quien alcanzó 11 goles tras una contundente victoria del Real Madrid en la misma jornada. Detrás de él aparecen otros delanteros habituales en las fases finales del torneo.

Kylian Mbappé – Real Madrid (11 goles) Erling Haaland – Manchester City (6 goles) Victor Osimhen – Galatasaray (6 goles) Anthony Gordon – Newcastle (5 goles) Harry Kane – Bayern Múnich (5 goles) Gabriel Martinelli – Arsenal (5 goles) Luis Suárez – Sporting de Lisboa (4 goles)

Con la misma cantidad de goles que el colombiano también aparecen jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Marcus Rashford y Vitinha, entre otros. La presencia de Suárez en este grupo confirma su buen momento y lo posiciona como uno de los nombres a seguir en lo que resta del torneo.