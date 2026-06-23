Colombia vs RD Congo HOY: Hora oficial COLOMBIA para ver partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs RD Congo será uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 23 de junio. Este torneo presenta grandes emociones y vuelve a ser el turno de la ‘tricolor’ para tomar protagonismo.

Esta competencia presenta la segunda fecha para el combinado de Néstor Lorenzo, y lo hará con un partido imperdible en el que se medirán al equipo de República Democrática del Congo.

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El choque tendrá una importancia clave en la zona K de esta competencia. Por ello, si no quiere perderse los detalles de este encuentro, aquí les contamos a que hora será, y donde puede verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Para nadie es un secreto que Colombia fue uno de los grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su primera jornada. El equipo ‘tricolor’ jugó frente a Uzbekistán y consiguió un triunfo clave por marcador de 3-1.

Esto posiciona al equipo ‘cafetero’ como primero de su grupo, aunque, deberá certificar esta posición en la fecah 2 en la que se medirá a la República Democrática del Congo, uno de los equipos sorpresa de esta justa mundialista llena de paridad y equipos destacados en la cancha.

Los africanos consiguieron un empate de oro en su primera jornada frente a Portugal. Sin embargo, para mejorar su panorama deberá buscar sumar ante la ‘tricolor’.

Con este panorama, el grupo que comparten estas selecciones actualmente marcha de la siguiente manera:

1- Colombia – 3 puntos

2- Portugal – 1 punto

3- República Democrática del Congo – 1 punto

4- Uzbekistán – 0 puntos

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Frente a esto, una victoria de Colombia le aseguraría su puesto en la siguiente ronda, por lo que la ‘tricolor’ deberá salir en búsqueda de los 3 puntos, ante una selección que no se lo pondrá sencillo.

Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs RD Congo

Si desea seguir este encuentro correpondiente a la fecha 2 del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, les contamos que está pautado para dar inicio a las 9:00 p.m. de Colombia.

Podrá seguirlo a través de las señales oficiales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.