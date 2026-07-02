DT de RD. Congo se enteró de la muerte de su padre durante la rueda de prensa tras caer ante Inglaterra

Lo que debía ser un análisis de la eliminación de República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores del torneo. Al finalizar la derrota frente a Inglaterra, el director técnico del equipo africano recibió, en plena rueda de prensa, la noticia del fallecimiento de su padre,

El hecho cambió de inmediato el ambiente de la conferencia y conmovió a jugadores, periodistas y aficionados que se encontraban en el lugar. El episodio quedó registrado en video, pues las palabras del francés Sébastien Desabre estaban siendo registradas.

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Así se enteró técnico de RD. Congo del fallecimiento de su papá

Inglaterra venció al equipo africano 2 a 1, un resultado que le costó la clasificiación a octavos de final a RD. Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la rueda de prensa, Desabre dio su mirada frente al encuentro, mencionando que tuvieron que recurrir a Harry Kane para remontar el partido.

“Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria”, dijo el entrenador.

Además agregó que se siente feliz por el gran juego que hicieron durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de ello mencionó la “decepción” por no continuar vivos en la competencia.

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“Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel. Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial”, dijo el francés.

Sin embargo, el tono de la conferencia cambio luego de que el jefe de prensa congoleña interrumpiera para expresar sus condolencias a Sébastien Desabre por el fallecimiento de su padre. Profundamente afectado por la noticia, el técnico se retiró del recinto de inmediato, creando un momento de gran conmoción.

Le sélectionneur de la RD Congo 🇨🇩 Sébastien Desabre a appris après le match de son équipe le décès de son père. 😢💔



Et c’est comme ceci que cela a été annoncé en conférence de presse… 😳

pic.twitter.com/2XWtcw5tfR — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

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