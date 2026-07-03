Luka Modrić se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin levantar el trofeo; CR7 sigue con posibilidades

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo con la eliminación de Croacia y la despedida de Luka Modrić, quien puso fin a su sueño de conquistar el único gran título que falta en su brillante carrera.

Mientras el experimentado mediocampista dice adiós a la competición, Cristiano Ronaldo continúa en carrera con Portugal y mantiene intactas sus aspiraciones de levantar por primera vez el trofeo más prestigioso del fútbol mundial. Así quedó el panorama para dos de las máximas leyendas de este deporte.

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Luka Modrić se despide de su última Copa Mundial de la FIFA 2026

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić se buscaron antes que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, intercambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que han compartido una época: seis temporadas en el Real Madrid y una admiración mutua que sobrevivió a la distancia.

En Toronto, el partido de Portugal frente a Croacia no era solo una eliminatoria: era una frontera sentimental. Para uno de ellos era el último encuentro de un Mundial, por lo que se sabía que el final sería nostálgico.

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En el 53 llegó el 0-1: la defensa portuguesa no acertó a despejar e Ivan Perisic, con la izquierda, batió por bajo al portero. Portugal respondió con un disparo de Leao al larguero y con un gol de Cristiano también invalidado por fuera de juego tras revisión del VAR.

Cristiano marcó en el minuto 67 con un disparo desde el punto penal más preciso que potente. En el 90+3, Rafael Leao puso un balón al área y el delantero portugués ganó el salto para cabecear a la derecha de Livakovic. Portugal celebró el 2-1, pero el empate llegó en el minuto 90+12, pero lo acabaron anulando.

El juez pitó el final del partido con la victoria de Portugal y una oportunidad más de Cristiano de estar cerca de la copa, mientras que Luka Modrić se despidió.

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¿Contra quién se enfrenta Portugal en octavos y cuándo?

Portugal, tras vencer a Croacia por 2-1 en un final agónico, será el rival de España en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugará en el estadio de Dallas el 6 de julio a las 2:00 p.m. Sin duda ninguno de los dos equipos la tiene fácil y el sueño de seguir a cuartos está latente en ambas selecciones.